LEDUC BOIES, Danielle

À la Maison Au Diapason, le 11 avril 2020, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Danielle Leduc, épouse de M. Robert Boies, demeurant à Shefford.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Philippe (Marie-Claude Nadeau) et Sébastien, ses petits-enfants Louis-Philippe, Lorianne et Émilie.Elle était la soeur de Micheline, Sylvie et feu Lise. Elle laisse également ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La crémation a eu lieu au crématorium Girardot et Ménard.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles, la célébration se tiendra à une date ultérieure. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.GIRARDOT & MÉNARD470, RUE DUFFERINGRANBY J2G 9G2Tél.: 450-372-4498 - Téléc.: 450-372-2738complexe@girardot-menard.comLa famille désire remercier chaleureusement le personnel de la Maison Au Diapason pour leur dévouement et les bons soins prodigués.En guise de sympathie, un don à la Fondation Au Diapason serait apprécié.