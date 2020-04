Ils retardent le groupe

Il aura fallu des interventions policières avec amendes salées pour obtenir un respect convenable des consignes de santé publique. Parmi les récalcitrants, il se trouvait quelques indisciplinés naturels. Obéir était contre leur nature, il a fallu les pousser. Ce qui est beaucoup plus grave, c’est la proportion qui a rejeté la logique de la santé publique parce qu’ils s’abreuvent aux fontaines de la bêtise, aux fausses nouvelles.

La bêtise prolifère ferme sur tous ces sites internet qui diffusent de la connerie en rafales.

On a tout vu. Ce virus n’était pas vrai. Il a été créé par l’armée américaine ou par une compagnie qui voulait vendre des vaccins.

Certains conspirationnistes ont déjà décidé que le vaccin (pas encore développé) est déjà un complot issu d’un pouvoir obscur qui mènerait le monde.

Houuuuu ! Rhabillez-vous les cinéastes ! Plus épeurant que vos films de l’Halloween, il y a ce complot mondial ! Une force invisible...

Qui en tire les ficelles ? L’argent ? La religion ? La Chine ? Bill Gates ? Elvis Presley à partir de son île ? Le bonhomme Carnaval ?

Les théories farfelues sur la pandémie et le vaccin circulent abondamment. On peut se divertir à lire ces conneries. Pour une personne un peu logique et informée, cela sonne comme de l’humour. Sauf que...

La pandémie

Les fake news existaient avant, mais la pandémie a eu un drôle d’effet : un regain impressionnant de la confiance envers les véritables médias d’information.

Mais aussi une radicalisation des propagateurs de théories de la conspiration qui repoussent les limites de leur imagination.

En général, les pauvres naïfs qui gobent toutes ces théories ne m’empêchent pas de dormir.

Une petite partie de la population conteste des faits aussi établis que la terre qui est ronde.

D’autres pensent que la fumée des avions est un jet chimique destiné à contrôler les humains en dessous. Malgré l’évidence, malgré les faits, ces gens sont convaincus : ils ont LU ça.

Que veux-tu faire ?

Et en ajoutant l’épice magique : « Voici ce qu’on vous cache » !!!

Oh !!! Le succès est assuré sur les réseaux sociaux. Ils seront nombreux à partager les messages, trop fiers de montrer qu’ils ont été mis dans le coup d’un SECRET que les médias n’osent pas diffuser. Ils en oublieront de se poser la question : « Est-ce que ça tient debout cette théorie ? Ou bien est-ce que je propage des inepties ? »

Conséquences graves

Toutefois, cette crise nous fait prendre conscience que les conneries propagées agissent sur le comportement des gens. Il y aura sans doute eu un impact de ralentissement de la mise en œuvre du confinement. Conséquences lourdes en vies humaines.

Les dommages pourraient être encore plus grands à la sortie du confinement. La discipline et l’action logique seront cruciales dans cette phase pour éviter de vivre l’horreur d’être replongés en confinement. Ceux qui s’enferment dans les théories absurdes vont sérieusement retarder le groupe.

Soyez sévères lorsque vous en voyez passer.