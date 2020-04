Kegaska, Côte-Nord, Canada: «le bout du monde» du Québec

Par les temps qui courent, une émotion m’habite chaque fois que j’écoute le bulletin météorologique au téléjournal de 18 heures. Un des effets du confinement, je crois ! La météo des endroits les plus lointains au Québec attire mon attention. Je repense à ces moments magiques parta-gés sur ce territoire grandiose. Chaque printemps, depuis des années, j’ai l’habitude de faire une virée « au bout du monde » du Québec, comme les locaux le disent avec affection. Jadis à Natashquan, maintenant, quelque 42 km plus loin, à Kegaska ! La route est longue, certes, mais ponctuée de points de vue à couper le souffle. Après les 1300 km séparant la fin de la 138 de Montréal, je suis fidèle à mes habitudes. Une fois que j’ai pris la fameuse photo avec la signalisation « Fin de la 138 », je vais me dégourdir les jambes jusqu’à l’épave du Brion. La coque d’acier tordue et déchirée par le fleuve Saint-Laurent repose dans un décor sculpté par la force des éléments.

Appareil : Canon 5D MK IV

Objectif : EF 17-40mm L IS USM

Exposition : 1/400s à f/8

ISO : 250

Fait intéressant : Pour les plus aventureux, « le bout du monde » du Québec ne s’arrête pas là. Il est possible de poursuivre jusqu’à Blanc-Sablon en bateau.