Après quatre mini-albums, le groupe québécois Zen Bamboo vient de lancer un premier disque complet, GLU. Encensé par la critique depuis sa sortie le mois dernier, l’énergique opus paraît en plein confinement, une situation qui s’avère bénéfique pour le groupe rock. « Je trouve que c’est un maudit bon album de quarantaine, parce que les gens peuvent faire le party chez eux », dit le chanteur Simon Larose. Le Journal s’est entretenu avec lui.

Comment avez-vous accueilli les excellentes critiques pour votre disque ?

« On était enchantés. J’avoue qu’on ne s’attendait pas nécessairement à ça. On a mis toute notre âme et nos efforts dans ce disque-là, mais ça nous a surpris, flattés et enthousiasmés. On était contents de voir que non seulement les gens aiment l’album, mais ils ont aussi vraiment compris ce qu’on a essayé de faire et ils ont embarqué dans ce qu’on proposait. »

Avec la crise de la COVID-19, avez-vous songé à reporter la sortie de l’album ?

« Comme tout le monde, on y a pensé. Mais on s’est dit que s’il y avait bien une période où les gens avaient besoin de musique, et surtout de nouveautés, c’était en ce moment. On ne pensait pas nécessairement à notre carrière, mais plus à la communauté. Je pense qu’on a fait le bon pari, parce que ça s’est avéré le contexte parfait pour sortir un disque, étrangement. »

Était-ce le plan depuis le début de sortir quatre mini-albums (EP) avant d’arriver avec un disque complet ?

« Au départ, on a vraiment fait les EP parce que ça nous semblait bon sur le moment. Après le quatrième volume, on savait qu’on était prêts. Ça s’est passé très organiquement. On n’avait pas de master plan depuis le début (rires). Je suis fier d’avoir fait ça, mais ce n’était pas une stratégie. [...] On a développé une autonomie à travers ces quatre EP parce qu’on a travaillé dans plein de contextes d’enregistrement différents. »

Julien Mineau, de Malajube, réalise l’album. Pourquoi avez-vous fait appel à lui ?

« On est des fans de Malajube depuis toujours. Au début, on voulait potentiellement enregistrer l’album par nous-mêmes. On a contacté l’ingénieur de son Ryan Battistuzzi pour qu’il nous assiste. Il avait travaillé sur Trompe-l’œil, le deuxième disque de Malajube. C’est Ryan qui a parlé de nous à Julien. Et Julien nous a écrit. Quand est venu le temps de chercher un réalisateur, Julien nous semblait la bonne décision. On s’est dit que si on ne voulait pas que ça sonne trop comme Malajube, il fallait le faire avec lui (rires) ! »

Qu’a-t-il apporté au projet ?

« Julien a un instinct vraiment infaillible. C’est une fontaine d’idées. C’est incroyable à quel point il a naturellement des idées de production et de structure vraiment surprenantes. C’est aussi un gars extrêmement travaillant. C’est un perfectionniste, un passionné. C’était notre idole, au début, on le voyait comme un génie. À mesure qu’on a découvert la personne et le musicien qu’il était, de manière intime, le mythe ne s’est pas effondré. Au contraire, il nous intimidait encore plus ! »

À quoi fait référence le titre de l’album, GLU ?

« Il y a beaucoup de références aux fluides corporels sur l’album, comme la salive, le sang, les larmes. L’idée était un peu de se démarquer comme animaux, de s’avouer nos pulsions, nos envies, nos imperfections. »

L’album de Zen Bamboo, GLU, est présentement sur le marché. Pour plus d’infos : zenbamboyz.com.