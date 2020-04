Le libraire Éric Simard lit 90 minutes par jour

Avant d’entreprendre sa journée de travail, Éric Simard consacre une heure et demie à la lecture. Une routine qu’il qualifie d’essentielle depuis la fermeture physique des deux succursales de la Librairie du Square, sur Saint-Denis et à Outremont.

«Je me lève plus tôt pour lire. C’est sacré. C’est devenu mon refuge pour me préserver de la réalité», a lancé le libraire, lors d’un entretien téléphonique.

Sa lecture du moment est le roman Quand arrive la pénombre, de l’écrivain espagnol Jaume Cabré.

Éric Simard est propriétaire, avec son associé Jonathan Caquereau, de la librairie située sur la rue Saint-Denis depuis 2015. Un endroit qui a été fréquenté par le poète Gaston Miron et par Michel Tremblay.

Ils ont ensuite ouvert une succursale sur l’avenue Bernard, à Outremont, il y a deux ans et demi.

Seul dans son petit commerce de la rue Saint-Denis, Éric Simard a l’impression, depuis la fermeture des commerces jugés non essentiels, d’opérer un comptoir de livres.

Il se pointe sur les lieux vers 10 h et il traite les commandes téléphoniques et celles dirigées par le site leslibraires.ca. Une à la fois. Il travaille six jours sur sept, de 10 h à 17 h, pendant que son associé s’occupe, à partir de chez lui, de la facturation.

«Il me donne un coup de main, parfois, lorsque le nombre de commandes est important ou pour récupérer des livres à la succursale d’Outremont», a-t-il précisé.

Les classiques

Un employé à temps plein et deux à temps partiel ont été mis à pied temporairement.

«La réponse est surtout rassurante. C’est sûr qu’il y a un manque à gagner. Je serais déprimé en maudit s’il y avait deux commandes par jour. Il y a une certaine vitalité», a-t-il fait savoir.

Éric Simard possède toutes les nouveautés. Il possède aussi un bon fonds de livres québécois, de poésie, de théâtre et de littérature française et internationale.

«J’ai beaucoup de classiques, et c’est ça, en ce moment, qui nous sauve beaucoup. Je suis content d’avoir investi dans ce fonds. Il y a des titres que les gens cherchent et que nous sommes les seuls à avoir. Je suis peut-être en train de sauver mes deux librairies grâce à ça», a fait remarquer le libraire-propriétaire.

Pas même le bruit d’un fleuve, d’Hélène Dorion, La trajectoire des confettis, de Marie-Ève Thuot, et Tatouine, de Jean-Christophe Réhel, font partie des meilleurs vendeurs.

«J’ai vendu, du côté des œuvres classiques, des Alexandre Dumas et du Victor Hugo. Il y a aussi les livres de Romain Gary, Philippe Roth, Nicholas Giguère, la poésie de Josée Yvon et 4321, le dernier Paul Auster, en format de poche, qui fonctionnent très bien», a-t-il ajouté.

Éric Simard aime se retrouver confiné dans son petit local de la rue Saint-Denis.

«Je suis embarré tout seul dans mon petit local. Je suis dans mon petit rythme à moi. C’est particulier. C’est quelque chose que je ne hais pas», a-t-il laissé tomber, en riant.

Les suggestions d’Éric

La trajectoire des confettis | Marie-Ève Thuot | 2019

Photo courtoisie

Chasse à l’homme | Sophie Létourneau | 2020

2020 Zéro douze | Marie Chouinard | 2019

2019 Dans la forêt | Jean Hegland | 1996

1996 Le mur invisible | Marlen Haushofer | 1963

► On peut se procurer des livres dans les libraires indépendantes via le site leslibraires.ca.