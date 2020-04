Mobilisation importante à Jeffery Hale

L’hôpital Jeffery Hale reçoit l’aide de plusieurs professionnels de la santé pour faire face à l’éclosion de COVID-19 qui continue de prendre de l’ampleur dans ses murs.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: Québec recense 17 521 cas confirmés et 805 décès

Depuis samedi, six infirmières et médecins qui ont répondu à l’appel de volontariat du CIUSSS de la Capitale-Nationale offrent leur assistance aux « équipes de base » de l’établissement.

Puis, dès dimanche, six préposées aux bénéficiaires et sept infirmières supplémentaires joindront à leur tour les rangs de l’hôpital Jeffery Hale. Ces dernières ont été recrutées via la plateforme Je contribue.

Si cette aide est grandement appréciée, l’établissement de santé est toujours ouvert à recevoir plus de personnel pour faire face à la crise, comme plusieurs autres de la région.

« Toute personne qui veut contribuer à l’effort de solidarité est la bienvenue, on va les accueillir avec grand plaisir », souligne la directrice adjointe de l’hôpital Jeffery Hale, Brigitte Paquette.

Trois morts de plus à Québec

À l’instar des derniers jours, la situation demeure relativement stable dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, alors que 29 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés, hier.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale fait toutefois état de trois décès supplémentaires.

Ce sont la résidence pour aînée Manoir de Courville, le CHSLD Paul-Triquet et l’hôpital Jeffery Hale qui se séparent ce funeste bilan.

La situation à Jeffery Hale s’est d’ailleurs encore alourdie. Trois usagers et trois employés de plus ont été déclarés positifs, portant le compte à 90.

À noter que le nombre d’hospitalisations a diminué d’un dans la région, pour un total de 22, dont huit (+1) aux soins intensifs. À ce jour, 586 individus ont contracté la maladie à Québec.

Des 29 nouveaux cas constatés dans les deux régions, Chaudière-Appalaches en dénombre 12, dont deux au Manoir Liverpool de Lévis. Le décès annoncé hier dans la région provenait d’ailleurs de cet établissement qui en compte à présent six.

Précisons que la situation de la propagation du virus au Manoir de l’arbre argenté, au CHSLD Paul-Triquet et Le Faubourg, ainsi qu’au Manoir de Courville, est identique à la veille.

L’Isle-aux-Grues

Le Journal a appris qu’une petite éclosion avait éclaté dans la municipalité de L’Isle-aux-Grues, à la fin du mois de mars. Plusieurs des six cas observés dans la MRC de Montmagny proviennent donc de cet endroit uniquement accessible par avion ou par traversier.

Des individus venus de Montréal pour voir leur mère habitant dans le secteur avant la fermeture des régions seraient à l’origine de la propagation.

Après cet incident, la direction de la santé publique de la région a fait parvenir une note aux quelque 150 citoyens pour interdire les déplacements visant à quitter ou à rentrer sur l'Isle.