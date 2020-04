One World - Together At Home: Céline Dion chante The Prayer avec Lady Gaga

Céline Dion a uni sa voix à celles de Lady Gaga, John Legend et Andrea Bocelli pour chanter The Prayer au concert-bénéfice One World : Together At Home, qui sera présenté ce soir dès 20 h.

• À lire aussi: Les Rolling Stones prendront part au concert-bénéfice

• À lire aussi: Suggestions d’humour pour le week-end

Accompagné au piano par Lang Lang, un musicien chinois, le quatuor a poussé la note à distance, chacun chez soi, pour cette émission visant à saluer le travail des soignants.

Vêtue d’un veston bleu corail, la diva québécoise était en voix durant l’enregistrement du morceau, qui s’est retrouvé sur YouTube samedi après-midi, quelques heures plus tôt que prévu.

D’après la présentation des animateurs Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert, on comprend qu’il viendra clôturer le concert en mode confinement. The Prayer se retrouve sur l’album de 1998 de Céline Dion, These Are Special Times. Il s’agit d’une pièce qu’elle chantait originalement en duo avec Andrea Bocelli.

Elle reprend la ballade en solo dans son nouveau spectacle, Courage.

Au Québec, One World : Together At Home sera diffusé à VRAK, CTV et TSN. L’événement très attendu réunira entre autres Taylor Swift, Jennifer Lopez, Shawn Mendes, Billie Eilish, Chris Martin, Eddie Vedder, Maluma, Paul McCartney, Stevie Wonder, Lizzo, Elton John, Pharrell Williams et Camila Cabello.

En raison des mesures de distanciation sociale, ce rendez-vous n’aura pas lieu dans un stade, mais plutôt dans chacune des maisons des artistes participants.