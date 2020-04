Photos souvenirs: Carole Laure

Rencontre-choc

Photo d’archives

Carole Laure et Lewis Furey à la fin des années 70. L’actrice l’avait rencontré sur le plateau du film La tête de Normande Saint-Onge que réalisait à l’époque Gilles Carle, le musicien ayant composé la bande originale du film. Avec Lewis, ce fut le coup de foudre. Ensemble, ils feront mille projets musicaux et... deux beaux enfants. Ils forment toujours un couple 40 ans plus tard.

Marie Chapdeleine

Photo d’archives

Dans la peau de Marie Chapdeleine, dans le film de Gilles Carle La tête de Normande St-Onge, tourné en 1973, il y a près de 50 ans ! D’une grande beauté, Carole Laure était vite devenue un symbole sexuel. La jeune femme de 25 ans, née à Shawinigan, avait fait ses débuts quelques années plus tôt et même déjà donné la réplique à Susan Sarandon dans le film Fleur bleue.

Chanteuse country

Photo d’archives

Dans La mort d’un bûcheron, Carole Laure incarnait le rôle de Marie Chapdeleine (photo), effeuilleuse et chanteuse country, sans se douter qu’elle lancerait, 15 ans plus tard, un populaire album country intitulé Western Shadows, l’un des sept qu’elle enregistrera avec Lewis Furey, dès 1978. À titre de chanteuse, elle remportera les honneurs, se produira dans de prestigieuses salles parisiennes et dans plusieurs pays du monde.

Son mentor

Photo d’archives

Avec Gilles Carle, en 1973. Elle était sa muse, il était son professeur et il lui enseignera tout du métier. Ensemble, ils tourneront sept films et formeront l’un des couples les plus en vue du cinéma québécois. Ce n’était que le début pour la belle Carole qui deviendra l’une des premières actrices québécoises à faire carrière au cinéma français. Elle a jusqu’à maintenant tourné – ou réalisé – une quarantaine de films.

Cinéaste

Photo d’archives

La cinéaste en entrevue. En plus de jouer et de chanter, Carole Laure s’est lancée dans la réalisation de films au début des années 2000 (photo). Elle tournera quatre longs métrages et un court, tous bien accueillis et certains récompensés. Elle dirigera nombre d’acteurs québécois ainsi que sa fille Clara dans CQ2 (Seek You Too) et son fils Tomas dans son plus récent film, Love Project.

► On peut voir les films québécois dans lesquels Carole Laure a joué, ainsi que ceux qu’elle a scénarisés et réalisés sur Éléphant – Mémoire du cinéma québécois à elephantcinema.quebec. On peut louer ces films sur illico de Vidéotron, ou sur le web à illicoweb.videotron.com/chaines/Repertoire-elephant, ainsi qu’à itunes.com/filmselephant.

► Près de la totalité des revenus de la diffusion des films restaurés par Éléphant est réservée aux détenteurs des droits et aux créateurs du cinéma québécois.

► Pour revoir toute la carrière de Carole Laure (actrice, chanteuse, réalisatrice et productrice), visitez les sites carolelaure.com ou carole-laure.com.