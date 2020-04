Presque tous les résidents infectés

Le coronavirus n’a épargné pratiquement personne au CHSLD Herron de Dorval alors que 114 des 130 résidents ont été infectés, selon nos informations.

Le dépistage massif des résidents en CHSLD fait bondir le nombre de cas confirmés de COVID-19 depuis quelques jours.

Ainsi, les résidences pour personnes âgées comptent désormais 3313 cas, dont 1036 de plus en trois jours, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Sans surprise, le CHSLD Herron, là où 31 aînés sont décédés au cours des dernières semaines, est l’un des endroits les plus durement touchés.

Selon nos informations, une cinquantaine de nouveaux cas viennent d’être confirmés. Cela porte le total à 114 personnes infectées sur 130, soit 87 %.

Officiellement, le bilan du MSSS fait toujours état d’un total de 61 cas, car le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal se disait toujours en attente des derniers résultats de laboratoire, hier.

Cela explique que la résidence ne figure pas parmi les 10 pires CHSLD au Québec (voir plus bas).

Presque tout le monde

« C’est presque tout le monde [qui a été infecté au CHSLD Herron] », déplore Johanne Riendeau, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de santé de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

« La résidence est maintenant sous notre aile et je peux vous dire que les résidents ont maintenant de bons soins », assure-t-elle.

Officiellement, le nombre de décès attribuables à la COVID-19 dans cet établissement est toujours de cinq.

La situation continue de s’aggraver aussi au CHSLD Sainte-Dorothée, à Laval, alors que s’ajoutent 19 nouveaux cas. C’est maintenant 72 % des résidents qui ont été contaminés dans cette résidence.

Le dépistage massif a aussi fait bondir le nombre de cas au CHSLD Laurendeau à Montréal, qui est passé en quelques jours de 29 à 145, selon les chiffres du MSSS.

Il est maintenant l’établissement où l’on compte le plus de cas en nombre. Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal confirme aussi 24 morts.

Les infirmières sont préoccupées, car le ravitaillement en blouses et en désinfectant se fait attendre et elles craignent d’en manquer cette fin de semaine, nous dit Kathleen Bertrand, présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Le Centre de soins prolongés Grace Dart, qui ne comptait qu’un seul cas le 7 avril, en dénombre maintenant 62.

Selon Mme Riendeau, le déplacement de personnel entre cet établissement et le Centre d’hébergement de LaSalle pourrait avoir augmenté le nombre d’infections.

Tous les résidents ont subi un test et pour le moment, on ne compte pas de décès à Grace Dart.

« Le virus se répand à une vitesse folle. Et habituellement, ils décèdent 7 à 10 jours plus tard, donc on suit ça de près », insiste Mme Riendeau.

Le Centre d’hébergement de LaSalle, lui, est passé de 47 cas à 99 en quelques jours. Selon nos informations, le bilan est maintenant de 30 morts.

L’Unité d’hébergement de l’Hôpital LaSalle est passée de 28 à 66 cas et déplore 25 décès. Le Centre Nazaire-Piché, à Lachine, compte 20 décès et la résidence Les Floralies de LaSalle est passée de 10 à 84 cas. On compte 18 décès, selon des données du CIUSSS présentées aux employés et divulguées au Journal.

– Avec la collaboration de Jean-François Gibeault, Agence QMI

Établissements les plus frappés

CHSLD Laurendeau : 145 cas

CHSLD Sainte-Dorothée : 139 cas

Centre d’hébergement Yvon-Brunet : 105 cas

Institut universitaire de gériatrie de Montréal, Pavillon Côte-des-Neiges : 103 cas

Centre multiservices de santé et de services sociaux Laflèche : 103 cas

Centre d’hébergement LaSalle : 99 cas

CHSLD Joseph-François-Perreault : 94 cas

CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci : 90 cas

Les Floralies LaSalle : 84 cas

Centre d’hébergement de Verdun : 80 cas

Source : Ministère de la Santé, en date du 16 avril. Le CHSLD Herron ne s’y trouve pas puisque plusieurs cas ne sont pas encore comptabilisés.