Roger Frappier en 8 films marquants

À l’image d’un parent avec ses enfants, Roger Frappier est fier de tous les films qu’il a produits jusqu’à présent. Mais parmi la cinquantaine de longs métrages que compte sa filmographie, certains titres ont forcément une valeur sentimentale plus forte que les autres. À l’occasion de son 50e anniversaire de carrière, il a accepté de commenter huit de ses œuvres les plus importantes.

• À lire aussi: Roger Frappier: une vie de cinéma

Le déclin de l’empire américain (1986)

Photo courtoisie

« Ce fut en quelque sorte ma première véritable production de fiction et ma véritable rencontre avec Denys Arcand. Nous avons fait ce film dans la plus grande liberté grâce à l’appui indéfectible de François Macerola, alors commissaire à l’ONF. Denys m’avait dit : “Quand je vais au cinéma, je ne me reconnais pas dans les films que je vois, je veux faire un film sur les hommes dans la quarantaine, sur ce qu’ils vivent”. Il faut dire qu’à l’époque, le film a été très mal reçu dans les institutions. Sans l’ONF, ce film n’aurait pas pu se faire. Gilles Jacob, du Festival de Cannes, nous avait fait huit pages de notes après une projection à Paris, mais nous avions quand même décidé de ne rien changer au film. Il a été refusé en sélection officielle, mais sélectionné en ouverture à la Quinzaine des réalisateurs. Et ce fut un triomphe. »

Film de Denys Arcand avec Rémy Girard, Pierre Curzi et Dominique Michel.

Un zoo la nuit (1987)

Photo courtoisie, Productions Oz inc.

« Un zoo la nuit a été une expérience incroyable de rencontres et de fabrication. C’était le premier long métrage de Jean-Claude [Lauzon] et on a eu l’honneur d’ouvrir la Quinzaine des réalisateurs de Cannes. Malgré nos différends – j’y reviendrai dans ma biographie –, Jean-Claude et moi sommes restés en contact tout le temps qu’il a vécu, et onze jours avant sa mort, on s’était mis d’accord sur la production de son troisième film : une adaptation du roman Le grand cahier d’Agota Kristof. Un zoo la nuit était l’histoire de son père, Léolo celle de sa mère, et Le grand cahier aurait été la sienne. Mais la vie en a décidé autrement. »

Drame de Jean-Claude Lauzon avec Gilles Maheu et Roger Lebel.

Jésus de Montréal (1989)

Photo courtoisie

« Si je n’avais qu’un seul film à garder parmi tous ceux que j’ai produits, ce serait celui-ci. C’est un film que je regarde encore au moins une fois tous les deux ans et je lui découvre encore des qualités que je n’avais pas vues au moment de sa fabrication. Encore aujourd’hui, quand Lothaire Bluteau marche sur l’eau au son des Voix Bulgares dans le film, j’ai des frissons, tout comme lorsqu’il s’adresse à la foule sur le mont Royal, lors de la multiplication des pains. Ç’a été une très grande expérience. »

Film de Denys Arcand avec Lothaire Bluteau, Gilles Pelletier et Rémy Girard.

Ding et Dong : le film (1990)

Photo courtoisie

« Même s’il a été assassiné par la critique au moment de sa sortie, Ding et Dong a été un immense succès en salle. Je me souviens que j’étais allé voir le film le jour de sa sortie dans un cinéma de Laval et que les gens se faisaient refuser à l’entrée parce que la salle était remplie à craquer. Je me souviens aussi qu’un jour, dans un avion en direction de Paris, j’avais eu un voisin de siège qui connaissait toutes les répliques du film par cœur. Il me les a récitées pendant tout le vol, même quand je faisais semblant de dormir ! »

Comédie d’Alain Chartrand mettant en vedette Claude Meunier et Serge Thériault.

Cosmos (1996)

Photo courtoisie

« Cosmos a été un grand moment de bonheur et de liberté partagé avec une nouvelle génération de cinéastes au début de leur carrière. C’était il y a 24 ans, mais déjà à l’époque, j’avais tenu à ce qu’il y ait une parité chez les réalisateurs du film : trois gars, trois filles. Ç’a été un moment inouï de collaboration, de liberté et d’expérimentation. Contre toute attente, Cosmos s’est retrouvé à Cannes à la Quinzaine des réalisateurs et a été choisi pour représenter le Canada aux Oscars. C’était aussi ma première collaboration avec Denis Villeneuve, dont j’ai produit par la suite les deux premiers longs métrages (Un 32 août sur Terre et Maelström). On connaît tous l’intelligence et la sensibilité cinématographique de Denis. Ç’a été une grande rencontre au tout début de sa carrière qui, aujourd’hui, n’a plus de frontières. »

Photo courtoisie

Film collectif réalisé par Denis Villeneuve, André Turpin, Marie-Julie Dallaire, Jennifer Alleyn et Arto Paragamian.

La grande séduction (2003)

Photo courtoisie

« La grande séduction, pour moi, ç’a été un pur moment de grâce par rapport, d’abord, à l’intelligence du scénario [écrit par Ken Scott], mais aussi à la qualité du casting. Je trouve que l’importance du casting est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent. Or, le casting, c’est pratiquement la moitié d’un film. Et le casting de La grande séduction est tout simplement parfait. Il y avait des vedettes comme Raymond Bouchard et Clémence DesRochers, mais aussi un acteur comme Pierre Collin qui n’était pas très connu à l’époque. Il y a même des gens qui m’ont demandé après la projection : comment vous avez fait pour faire jouer un vrai pêcheur ? C’est une comédie qui a les qualités d’être à la fois drôle, touchante, sociale, personnelle et universelle. »

Comédie dramatique de Jean-François Pouliot avec Raymond Bouchard, Clémence DesRochers et David Boutin.

Dédé à travers les brumes (2009)

Photo courtoisie

« J’ai un faible pour ce film écrit et réalisé par Jean-Philippe Duval, que j’ai coproduit avec Luc Vandal. De rendre une telle icône de la chanson [Dédé Fortin] au cinéma était tout un défi. Mais un matin, il y a eu de la magie dans l’air quand on était dans le studio du merveilleux Éloi Painchaud, à la campagne, avec Sébastien Ricard en train d’enregistrer les chansons des Colocs. On a su à ce moment-là qu’on avait le ton juste pour faire le film. Quelques mois plus tard, on a organisé une projection au cinéma Ex-Centris pour la famille Fortin, et la mère de Dédé m’a simplement dit : c’est mon Dédé. C’est comme si on avait eu l’imprimatur pour sortir le film. »

Drame biographique de Jean-Philippe Duval avec Sébastien Ricard.

Hochelaga : terre des âmes (2018)

Photo courtoisie

« J’avais renoué avec François [Girard] au moment où lui et moi habitions de façon sporadique à Los Angeles. C’est une ville incroyable pour vivre et parler de cinéma. Nous avions évoqué le désir de faire un film ensemble à Montréal, sans but précis, juste le désir que j’avais depuis longtemps de travailler avec lui à cause du respect que j’ai pour son œuvre et de l’amitié qui nous lie. Lorsqu’on lui a proposé de faire un spectacle sur le 350e anniversaire de Montréal, François a plutôt dit : “je veux faire un film”, et c’est ainsi que Hochelaga : terre des âmes a vu le jour. Nous habitions à ce moment-là chacun de chaque côté de la montagne, sur laquelle on faisait nos marches quotidiennes, et François s’est inspiré de cette montagne pour raconter ceux et celles qui l’ont foulée 350 ans avant la naissance de Montréal. Ce fut une aventure exceptionnelle que de se plonger dans 750 ans d’histoire de notre ville. C’est devenu plus qu’un film, mais une volonté de laisser les traces de nos ancêtres, toutes races confondues, qui ont forgé ce territoire. »

Film de François Girard avec Samian, Sébastien Ricard et Vincent Perez.

La carrière de Roger Frappier en quelques dates importantes