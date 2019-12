SkiBus: la solution pour les skieurs sans voiture

En collaboration avec

Laissez-vous transporter sans vous préoccuper de la route, du stationnement ou de la météo... Le service offert par le Réseau de Transport de Longueuil est de retour pour une quatrième saison.

Vous ne disposez pas d’une voiture et vous désirez pratiquer la randonnée, la raquette, le fatbike, le ski de fond ou le ski alpin, à proximité de la ville? Laissez-vous conduire jusqu’au Mont-Saint-Bruno et profitez de votre journée en plein air sans souci!

Situés à quelques kilomètres de Montréal, le centre de Ski Saint-Bruno et le Parc nat ional du Mont -Saint-Bruno sont idéals pour profiter des joies de l’hiver.

SkiBus, la solution pour les gens sans voiture

Vous habitez Montréal ou sur la Rive-Sud de l’île? L’accès à la nature n’aura jamais été aussi abordable. En effet, en plus du tarif très accessible de 3,50$ par passage, les sportifs profiteront de rabais exclusifs comme 50% sur le billet à prix régulier chez Ski Saint-Bruno, de jour comme de soir.



La mise en service de la ligne 299 du RTL débutera le 4 janvier , et ce, pour tous les week-ends jusqu’au 8 mars.

Les départs et retours sont offerts à la station de métro de Longueuil–Université-de-Sherbrooke. En plus d’être rapide et confortable, la convivialité du service vous permet d’apporter votre équipement complet, quel que soit le sport.



Pour s’initier au ski alpin, à la planche ou au ski de fond à bas prix

À Ski Saint-Bruno, les débutants trouveront sur place un centre de location d’équipement ainsi que la plus grande école de ski et de planche au Canada.

La SÉPAQ est u n très beau parc avec plus de 35 km de sentiers. Une sortie à bas prix pour toute la famille puisque la location d’équipement est gratuite pour les 17 ans et moins.

Pour profiter de l’après-ski en toute sécurité

Plus besoin de désigner un chauffeur au sein de votre groupe. Le service qui termine son parcours vers 22 h vous laissera le temps de profiter de l'après-ski en dégustant un bon repas accompagné d’une bière, si tel est votre souhait, sans devoir vous inquiéter de votre retour.

Une belle manière de rendre la nature et les activités hivernales accessibles à tous. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du Réseau de Transport de Longueuil .