Suggestions d’humour pour le week-end

Le gouvernement l’a annoncé il y a quelques jours : il n’y aura aucun festival ni spectacle intérieur ou extérieur au Québec jusqu’au 31 août. Malgré tout, grâce au web, les amateurs d’humour peuvent tout de même en trouver pour leur compte avec ces trois suggestions.

Rire des tabous

Peut-on rire de tout ? C’est le mandat que s’est donné Jean-François Mercier dans la série documentaire Rire sans tabous, disponible sur Crave. Dans les huit épisodes de la première saison, l’humoriste part à la rencontre des différentes minorités de la société (personnes handicapées, membres de la communauté LGBTQ, etc.) et il tente de faire des blagues sur leur situation après les avoir rencontrées.

Rire à l’étranger

Même si on ne peut plus voyager ces jours-ci, il est toujours possible de le faire en humour avec la série de Netflix, Comedians of the World (Humoristes du monde). On peut y voir des prestations de 47 humoristes d’un peu partout dans le monde, dont le Moyen-Orient, le Brésil, l’Afrique du Sud et l’Inde. Le Québec n’est pas en reste avec la présence de François Bellefeuille, Louis-José Houde, Katherine Levac et Adib Alkhalidey.

Rire sur la route

En janvier dernier, Louis-José Houde a sorti la minisérie Mais là on s’éloigne, sur son compte YouTube. Dans sept courtes capsules, on y suit l’humoriste dans sa tournée canadienne, de Fredericton à Vancouver.