Une autre vie... en jeu

Échapper au quotidien, faire fi des mesures de distanciation sociale et s’évader dans un univers imaginaire est ce que proposent bon nombre de jeux en ligne où des millions d’internautes se regroupent désormais.

Avec « plus de deux milliards de personnes qui jouent à un jeu vidéo au courant de l’année », selon les chiffres rapportés par le journaliste Eric Peckham de TechCrunch, les univers virtuels sont appelés à compléter, voire à remplacer, les réseaux sociaux. Ainsi, ces jeux en ligne massivement multijoueurs (MMO, de l’anglais « massively multiplayer online game ») sont apparus pour la première fois dans les années 1970, alors que des jeux, principalement d’aventures, se jouaient sur ARPAnet, ancêtre d’internet.

Photo courtoisie

Au cours des deux décennies suivantes, le modèle se raffine et Island of Kesmai propose, dès 1985 aux clients de CompuServe, pour la « modique » somme de 12 $ US de l’heure (!), de jouer à plusieurs afin de résoudre des puzzles et de se battre contre différents ennemis. La même année, le Habitat de Lucasfilm se veut une communauté virtuelle. Les développeurs tâtonnent jusqu’au milieu des années 1990, lorsque les MMORPG, les jeux de rôle en ligne, deviennent populaires. Disponible en 1992, Legends of Future Past est considéré le tout premier du genre.

Le changement de millénaire consacre la popularité des MMORPG, l’offre se diversifie, les abonnés se chiffrent en dizaines de millions de joueurs. EverQuest, Dark Age of Camelot, Anarchy Online et World of Warcraft deviennent des incontournables pour les amateurs.

Reproduire la vie...

Photo courtoisie

L’an 2000 voit la naissance d’un nouveau jeu, The Sims, conçu au départ comme une satire de la société de consommation. Si le titre n’offre pas encore de possibilité de jeu en ligne – il faudra attendre The Sims Online en 2002, mais qui n’obtiendra pas le succès escompté –, ce reflet de la vie quotidienne dans lequel il faut manger, travailler, décorer sa maison, dormir... et aller aux toilettes ainsi que faire des bébés (!) fait un tabac. La franchise déclinée en 16 itérations, incluant les versions pour consoles et téléphone, se vend à plus de 200 millions d’exemplaires, en faisant l’un des jeux vidéo les plus vendus au monde.

Parallèlement, les MMO se développent. Second Life (secondlife.com), littéralement « Seconde vie », voit le jour en 2003 et compte un million d’utilisateurs réguliers 10 ans plus tard. Si le titre surprend, c’est qu’il ne propose aucune mission à remplir ni aucun objectif à atteindre. Les joueurs de plus de 16 ans y sont libres de faire ce qu’ils veulent. Ils créent leurs avatars, deviennent des résidents de Second Life, peuvent en rencontrer d’autres, explorer le monde, socialiser, construire, magasiner et vendre différentes choses. Ce monde possède sa propre monnaie, le Linden Dollars, ainsi nommé par le créateur du jeu, Linden Lab. Le succès du titre est tel que les Maldives y ouvrent une ambassade officielle, bientôt suivies par la Suède ! Les Églises américaines s’y installent, bientôt rejointes par d’autres organisations de toutes les confessions. De plus, les adultes s’y adonnent à des activités nécessitant une preuve qu’ils ont atteint l’âge légal !

Photo courtoisie

Le modèle de Second Life fait des émules. Fondé en 2004, IMVU (secure.imvu.com) rassemble aujourd’hui plus de six millions de joueurs âgés de 18 à 24 ans. Créer son avatar, magasiner, voyager ou tout simplement sortir entre amis ne sont que quelques-unes des activités offertes. Les crédits, qui servent de monnaie et qui peuvent s’acheter contre de vrais dollars, permettent d’obtenir des vêtements, des animaux de compagnie, des maisons, etc.

Quelques années plus tard, en 2008, Twinity (twinity.com) voit le jour en proposant à ses « Twinizens » de visiter des versions virtuelles de villes célèbres. Le concept tient un temps pour finalement être changé en 2012. Aujourd’hui, Twinity est résolument axé sur la socialisation et les avatars stylisés peuvent explorer des univers de loisirs.