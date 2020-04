Une excellente fresque historique

Dans ce roman coup de cœur, l’Allemand Daniel Kehlmann reprend à sa façon la légende de Tyll Ulespiègle, l’un des personnages les plus fantasques de la littérature germanique.

En Allemagne, presque tout le monde a déjà entendu parler de Tyll Ulespiègle, à qui on doit entre autres, en français, l’adjectif « espiègle ». Joueur de tours émérite, ce saltimbanque a en effet diverti des générations et des générations de lecteurs, ses frasques ayant, au fil des siècles, été racontées dans un nombre incalculable de livres. Et celui dont on va maintenant parler est fort probablement l’un des meilleurs. Ou en tout cas, l’un des plus captivants et des mieux menés. Car dès les premières pages, il est presque impossible de le lâcher.

Un pitre de légende

Dans la « vraie vie », on ne sait trop quand ce grand farceur aurait vu le jour, alors les époques varient. Ici, ce sera donc au début du XVIIe siècle, lorsque l’Europe — et surtout le Saint-Empire romain germanique — était déchirée par la guerre de Trente Ans.

Fils d’un meunier catholique issu du Nord luthérien, Tyll s’obstinera très jeune à vouloir marcher sur une corde tendue entre deux arbres. Ce qui finira par se révéler utile, car trouver un moyen plus ou moins honnête de gagner sa croûte en temps de guerre pouvait être assez difficile. Également capable de danser, de jongler, de jouer la comédie ou de faire parler l’âne qui le mènera de village en village, on le verra ainsi s’amuser aux dépens de tous, l’humour noir et l’ironie mordante étant parfois des armes bien plus redoutables que mousquets ou épées.

Un roman d’aventures formidablement réjouissant qu’il serait dommage de bouder.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

La fille de l’Espagnole

Photo courtoisie

Adelaida Falcón, qui est correctrice d’épreuves, a longtemps mené une vie relativement tranquille à Caracas, la capitale du Venezuela. Mais du jour au lendemain, elle perdra tout ce à quoi elle tenait le plus : sa mère — emportée par la maladie — et son logement — réquisitionné par une bande de révolutionnaires —. Dans l’espoir d’échapper à l’incroyable chaos qui s’abattra sur la ville, Adelaida devra donc prendre l’identité d’une autre pour fuir très loin de là. Un récit bouleversant.

Ni d’Ève ni d’Adam

Photo courtoisie

Imprimés en gros caractères de manière à faciliter grandement la lecture, tous les titres de cette maison d’édition ont déjà été acclamés par la critique. À preuve, ce roman à saveur autobiographique qui raconte l’une des premières histoires d’amour d’Amélie Nothomb. Laquelle s’est déroulée au Japon, en 1989. Soit bien avant que l’auteure ne devienne célèbre. Un petit régal !

Mes premiers pas en batch cooking light

Photo courtoisie

Une façon simple de limiter les allers-retours à l’épicerie ? Planifier à l’avance ce qu’il y aura au menu durant les deux ou trois prochaines semaines. On pourra ainsi acheter d’un coup tous les ingrédients dont on aura besoin, et, grâce à ce livre, découvrir comment préparer cinq repas à la fois en moins de deux heures. Un incontournable !

Le grand bêtisier des mots

Photo courtoisie

Il serait un peu exagéré de dire qu’en lisant ce livre, on a trouvé de quoi rire presque à chaque page. En revanche, on a souvent souri, ce grand bêtisier maintenant offert en format de poche réunissant contrepèteries, fausses citations, pataquès, syllogismes, barbarismes, petites annonces absurdes, mauvaises traductions et vers ridicules.

Frissons garantis

Photo courtoisie

Temps noirs

On n’a pas lu Darktown, le premier — et précédent — tome de cette série qui se déroule dans la Géorgie ségrégationniste d’après-guerre. Mais on se promet de le faire sous peu. Non pas parce qu’on a eu du mal à suivre l’intrigue de ce second volet (au contraire !), mais parce qu’on l’a tellement aimée qu’on en veut plus !

Conditions défavorables

Depuis 1948, la police d’Atlanta compte 10 officiers de couleur. Qui se font sans cesse traiter de « négros », qui doivent se contenter d’un bureau en sous-sol, qui ne sont pas habilités à conduire les voitures de patrouille du commissariat et qui n’ont pas le droit d’arrêter le moindre truand blanc. Des précisions essentielles pour mieux comprendre les conditions de travail extrêmement difficiles de Lucius Boggs et de Tommy Smith, les héros de cette nouvelle série. Car deux choses ne tarderont pas à les préoccuper : le trafic de drogue, qui commence sérieusement à miner la communauté noire, et les tensions raciales qui menacent d’éclater du côté de Handford Park. Quelques familles noires ayant osé s’installer dans ce quartier jusqu’à présent réservé aux Blancs, Ku Klux Klan et groupuscules nazis se sont en effet passé le mot pour les chasser de là au plus vite.

Un excellent page-turner. Vraiment.