BOUTET, Robert



À Saint-Charles-Borromée, le 16 mars 2020, à l'âge de 86 ans et 3 mois est décédé M. Robert Boutet.Il était l'époux de Lyse Tremblay et le père de Olivia Boutet et Estéban Boutet. Il laisse aussi dans le deuil cinq petits-fils et un arrière-petit-fils, frère et soeur, de nombreux neveux et nièces ainsi que parents et amis.Suite aux circonstances actuelles de la pandémie, la famille a reporté les rituels à une date ultérieure.