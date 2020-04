Chers parents

Je ne fais pas encore partie de votre groupe, mais je vous entends quand vous me racontez que le fait d’y entrer s’accompagne de la peur constante de ne pas être adéquat.

Présentement, je comprends que c’est encore pire.

Tâche ingrate

On ne le rappelle pas assez souvent, mais les enfants renoncent à beaucoup de choses, eux aussi, dans ce qu’on vit. Le contact quotidien de leurs amis et d’éducateurs qu’ils aiment, la possibilité de jouer dehors dans l’insouciance et la présence de leurs grands-parents. Ils ont des peurs et des questions et vous n’avez pas toujours le temps ou toutes les réponses. C’est à vous que revient la tâche ingrate de dire « non » encore plus souvent, d’être ceux qui les privent de leur normalité.

Le tout alors que vous jonglez soit avec l’insécurité financière, soit avec le télétravail, soit avec la surcharge des services essentiels. On ne peut pas être à la fois au four et au moulin. D’autant plus que certains patrons considèrent que parce qu’on travaille désormais de la maison, on peut bien répondre aux demandes le soir aussi.

Indulgents

Les parents placent la barre haut et je les comprends. Vous prenez sur vous que vos enfants bougent, qu’ils mangent bien, qu’ils ne soient pas tout le temps sur les écrans et qu’ils ne prennent pas de retard scolaire.

Je ne me risquerai pas à essayer de vous dire quoi faire. Je vous souhaite quand même d’être indulgents envers vous-mêmes. Dans ce contexte inédit, on ne peut pas être un parent parfait en même temps qu’un travailleur performant tout en s’improvisant enseignant. Gardez en tête que vos enfants reprendront l’école en même temps que ceux qui n’auront pas fait de devoirs pendant le confinement.

Vous avez la lourde tâche de prendre soin de ceux qui s’en viennent et qui vivront dans le monde qui ressortira de cette crise. Nous sommes tous de votre bord. J’espère juste que vous arriverez à le rester vous aussi.