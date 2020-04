Cliniques cherchent patients

Les cliniques médicales des médecins de famille du Québec sont beaucoup moins occupées qu’à l’habitude en plein cœur de la pandémie de COVID-19.

Certaines appellent même leurs patients pour leur offrir un rendez-vous.

De 20 à 40 %

« Dans les cliniques, par la force des choses, et malgré les consultations téléphoniques, on peut observer entre 20 et 40 % de baisse d’achalandage », explique Jean-Pierre Dion, directeur des communications de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Avec moins de patients se rendant en clinique, la FMOQ a ainsi interpellé ses membres pour leur demander de rester « proactifs et bienveillants ».

Il leur a notamment été suggéré de prendre l’initiative d’appeler leurs patients vulnérables. Jean-Pierre Dion souligne que les médecins de famille n’ont « pas à hésiter à leur lâcher un coup de fil et faire un suivi avec eux ».

Occupés

Les médecins de famille restent occupés par contre, assure la FMOQ. M. Dion souligne que près de 600 omnipraticiens de plus sont à l’œuvre dans les CHSLD, pour les questions médicales depuis le début de la crise. Ils sont presque 2000 comparativement aux 1400 habituellement déployés.

Des médecins travaillent aussi dans les quelque 90 cliniques de dépistage et d’évaluation de la COVID-19 dans la province.