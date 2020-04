COVID-19 : Barry Trotz a le cœur brisé

L’entraîneur-chef des Islanders de New York, Barry Trotz, est bien placé pour bien saisir toute l’ampleur de la crise du coronavirus frappant de plein fouet les États-Unis.

Confiné à son domicile de Garden City, sur l’île de Long Island, non loin du Nassau Coliseum, Trotz garde dans ses pensées les milliers de travailleurs de la santé qui oeuvrent pendant de longues heures pour tenter de sauver la vie des malades aux prises avec la COVID-19.

«On voit ici ces employés de première ligne qui sont poussés à la limite. Ils ont été séparés de leur famille, certains d’entre eux n’ont pas vu leurs proches depuis 20-30 jours. Ils demeurent dans des hôtels et retournent ensuite travailler», a commenté l’instructeur lors d’une vidéoconférence il y a quelques jours, par le biais de propos diffusés sur le site du quotidien «Toronto Sun».

«Il y a des employés de la santé sur ma rue, et ils me tiennent informé un peu quand on se parle à distance dehors. C’est pour de vrai et il importe de se battre. Donc, espérons que tout le monde soit sain et sauf, a-t-il précisé. Mon cœur est avec eux et je veux les remercier. Ces gens triment dur pour offrir ces services essentiels et je pense à eux.»

Retour à la normale

L’ancien pilote des Predators de Nashville et des Capitals de Washington ajoute qu’en étant proche de la ville de New York, qui continue de compter ses morts, il voit bien ce que la pandémie signifie. «Le reste du pays, et peut-être le Canada, ne réalise pas à quel point c’est réel», d’après lui.

«On prend connaissance du total quotidien de décès et ça brise le cœur, a-t-il admis. Nos pensées sont avec ceux ayant perdu un être cher ou un membre de la famille. Nous voulons revenir et avoir droit à une vie normale.»

D’ailleurs, selon l’homme de 57 ans, la pause des activités dans la Ligue nationale constitue une occasion d’apprécier chaque moment précieux passé en famille.

«Nous souhaitons jouer à nouveau, tous espèrent retourner à la normale, mais j’ai été inspiré par comment les gens ont fait pour savourer des instants qu’ils ne prennent pas habituellement le temps d’aimer. Il faut profiter de ces opportunités», a-t-il émis.