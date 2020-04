COVID-19: soigner à bord d’un camion

Un médecin de Montréal a conçu une ingénieuse clinique à bord d’un camion pour soigner des patients pendant la pandémie de coronavirus, protégé derrière un écran de plexiglas.

Le Dr Maxim Éthier de la clinique Quorum était devant un dilemme. Devait-il demander à ses patients vulnérables de se déplacer à sa clinique pour leurs prélèvements ou les remettre à plus tard à cause des risques de contracter la COVID-19 s’ils sortaient de chez eux ?

Finalement, il n’a opté pour ni l’un ni l’autre. S’inspirant d’images qu’il avait vues de travailleurs coréens pendant la pandémie, il a conçu sa clinique mobile à bord d’un camion.

Le projet est né en deux semaines.

Faisant appel à ses amis, il a même acquis le camion gratuitement. Le médecin omnipraticien a investi environ 5000 $ pour créer une plateforme en ligne pour la prise de rendez-vous, soit u-mobile.ca.

Le service gratuit est présentement offert dans le centre-ville de Montréal, des quartiers du Plateau Mont-Royal jusqu’à Verdun, environ 30 heures par semaine.

Par contre, la clinique mobile ne s’adresse pas aux personnes atteintes de la COVID-19.

Bras amovibles

« C’est conçu pour la pandémie », lance le Dr Maxim Éthier. Pour une prise de sang par exemple, le médecin prend la seringue et glisse sa main dans le bras amovible. Une tubulure jetable achemine le sang du côté du médecin. Une fois terminée, la seringue est jetée dans un bac du côté du patient. Même chose pour une prise de température, par exemple. L’embout jetable est mis à la poubelle sans être transféré du côté du médecin.

Salle d’examen

« On voulait vraiment avoir la possibilité d’offrir les services de prélèvements, car plusieurs centres [qui en font] sont fermés. Il y a les hôpitaux, mais ça peut être plus risqué. On est dans une situation compliquée », souligne le Dr Éthier. Il peut ainsi faire des prélèvements sanguins ou d’urine à bord du camion, par exemple.

Plexiglas

« À travers le plexiglas, nous pouvons être très proches du patient, mais très bien protégés », explique le Dr Éthier. Le médecin se sentait limité dans l’évaluation de certains patients, aux conditions plus complexes, lors des consultations téléphoniques, d’où l’idée de se rendre à eux. La salle d’examen est désinfectée après chaque patient.