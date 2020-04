De l’ombre à la lumière

À l’instar des autres hockeyeurs de la NCAA, la saison du gardien Francis Marotte s’est terminée de façon abrupte en raison de la crise de la COVID-19. Toutefois, le Québécois vient de remporter plusieurs prix qui lui permettent de mieux digérer la déception de ne pas pouvoir participer aux tournois éliminatoires avec les Golden Knights de l’Université Clarkson.

Après avoir mis la main sur le titre de gardien de l’année et une sélection sur la première équipe d’étoiles de la conférence ECAC (Eastern College Athletic Conference), Marotte a été sélectionné sur l’une des formations d’étoiles « all american » des États-Unis. Celles-ci regroupent les meilleurs hockeyeurs de la NCAA pour la saison 2019-2020.

Un honneur auquel il ne s’attendait pas.

« Lorsque j’ai vu que je n’étais pas parmi les cinq finalistes pour le prix Mike Richter (meilleur gardien de la NCAA), je ne m’attendais pas à faire partie des équipes d’étoiles all american, a raconté Francis Marotte. C’est une belle surprise. »

Celui qui en était à sa dernière année dans la NCAA n’a pas volé cet honneur. En 34 parties avec Clarkson, il a présenté un dossier de 23-8-3 avec une moyenne de 1,78 et un taux d’efficacité de ,938. Le gardien a aussi ajouté quatre jeux blancs à sa fiche.

Ça met un baume sur sa saison qui a été écourtée par la pandémie de la COVID-19. C’est dommage parce que les Golden Knights avaient les éléments pour faire un bout de chemin selon Marotte.

« On était à deux victoires du Frozen Four, a expliqué le gardien qui aura 25 ans le 1er mai. On avait une excellente équipe. On était classés septièmes au pays. La culture était incroyable et tout le monde se donnait. On était confiants pour la suite des choses et nos chances de se rendre loin étaient bonnes. »

Un talent supérieur

Le parcours académique de Marotte est aussi impressionnant. Il a amorcé sa route dans la NCAA avec l’Université Robert Morris. Il a réussi à compléter un baccalauréat en finances en seulement trois ans.

Ce tour de force lui a permis de pouvoir faire une demande pour joindre une autre université pour sa quatrième et dernière année dans la NCAA. Il est alors devenu « joueur-athlète » autonome.

« Ce n’était pas dans mes plans de changer de place. Au départ, je me disais que c’était possible de passer chez les pros après trois ans, a-t-il précisé. Puis, mon agent (Allain Roy) m’a alors parlé de l’option de pouvoir jouer pour une autre école pour ma quatrième saison. Lorsque je suis devenu libre comme l’air, une dizaine d’équipes m’ont approché. »

À ce moment, il a décidé de jeter son dévolu sur Clarkson notamment en raison de la présence de plusieurs Québécois au sein de l’équipe.

« La conférence Atlantique, où je jouais depuis trois ans, était moins connue. Il y a moins de gars qui accèdent aux pros. Je voulais avoir la chance d’avoir un peu plus de visibilité. Je le voyais aussi comme un défi parce que les gens disent que la conférence de l’Atlantique est moins forte que les autres. Je voulais prouver qu’ils avaient tort.

« Pour Clarkson, la décision a été facile à prendre en raison de la qualité des entraîneurs et de la culture de l’équipe. »

La cerise sur le gâteau

Pour sa dernière année universitaire, Marotte avait placé la barre haute : connaître une grosse saison sur la glace tout en faisant sa maîtrise en finances (MBA).

« Au départ, je capotais pas mal. C’était beaucoup de travail, a expliqué le gardien québécois. Si tu es ordonné dans ce que tu fais, c’est possible. Moi, je suis routinier, donc l’adaptation n’a pas été trop longue.

« Comme sur la glace, je suis perfectionniste dans mes études. »

Il faut croire que le calcul était le bon. La saison 2019-2020 en aura été une de succès à tous les niveaux pour lui.

À 15 ans au Colorado

Francis Marotte a quitté le nid familial dès l’âge de 15 ans pour amorcer sa carrière à l’extérieur du Québec.

Le gardien de 6 pieds 1 pouce et 185 lb a pris la décision de joindre les rangs des Roughriders de Rocky Mountain U16, à Denver, au Colorado.

« Le système du Québec fonctionne par ville. Si tu es derrière un ou des gardiens dans les évaluations des dirigeants, tu n’aboutis à rien. Mon père avait fait ses recherches sur les universités américaines pour aller apprendre l’anglais, a raconté Marotte. Il m’en a parlé et j’ai trouvé que c’était une bonne idée.

« Je ne sais pas si j’étais naïf, mais je n’ai jamais eu de doute sur mon choix. Je me suis dit que j’allais travailler fort et on verra ce qui va arriver. Je ne me suis jamais levé avec l’idée d’abandonner. »

Il avait raison. Après quelques saisons dans le système américain, il est revenu au Canada pour évoluer en Colombie-Britannique et en Ontario au niveau junior A pour trois saisons. Marotte a ensuite repris la route des États-Unis pour son stage dans la NCAA.

Et la suite des choses ?

Comme tous les autres joueurs qui ne sont pas repêchés, Marotte est maintenant à la recherche d’un premier contrat professionnel. Son agent Allain Roy est au dossier pour lui.

« Je lui parle quelques fois par semaine. La situation qui se passe avec la pandémie est tellement folle qu’il y a très peu de joueurs autonomes qui ont signé un contrat chez les gardiens.

« Je crois que les équipes sont un peu dans le néant alors qu’on ne sait pas encore le nombre de contrats qui seront disponibles au sein de leur organisation. J’espère que je pourrai signer un contrat d’ici quelques semaines. »

En attendant que le téléphone sonne, Marotte se garde en forme avec un entraînement quotidien à la maison. Pour la prochaine saison estivale, il nage dans l’inconnu.

« Le plus dur pourrait être de trouver de la glace, a-t-il souligné. Si la crise perdure, je pourrais me tourner vers la glace synthétique. Ça me permettrait de mettre mon équipement et de faire des déplacements. Pour mes réflexes, j’ai un système neuro tracker. »