D’un souvenir à l’autre

Comment la mémoire fonctionne-t-elle ? Qu’est-ce qui fait qu’un souvenir reste gravé plus longtemps qu’un autre ? C’est avec ces questions en tête que le cinéaste et auteur Martin Talbot s’est lancé dans l’écriture de son premier roman, Trop-plein, un récit d’autofiction dans lequel il déballe avec tendresse et humour plusieurs souvenirs de jeunesse.

Publié aux Éditions Stanké, Trop-plein est un petit livre de 144 pages constitué de 43 chapitres très courts qui relatent chacun un moment marquant de la vie du narrateur. Pour l’écrire, Martin Talbot (réalisateur du film Henri Henri et de la série télé Les Parent) a fait le ménage dans ses vieux souvenirs pour ne garder que ceux qu’il juge importants ou pertinents.

« L’idée du roman est née d’un besoin de me questionner sur la façon dont fonctionnait ma mémoire, explique-t-il, en entrevue. Pourquoi tel ou tel souvenir me restait en tête et revenait me hanter souvent ? J’ai d’abord eu l’idée de faire un exercice de style en essayant de rédiger chacun de mes bouts de mémoire dans une écriture différente. Ce n’était pas un projet très clair au début. J’écrivais simplement pour écrire, pour m’amuser et me faire plaisir. »

Martin Talbot a donc commencé à raconter ses souvenirs dans le désordre, sans avoir une idée claire de ce qu’il souhaitait en faire. Ce n’est que vers la fin du processus d’écriture que le projet a commencé à prendre forme : « Je me suis retrouvé avec un florilège de plein de chapitres qui n’avait pas vraiment de fil conducteur, dit-il. C’était comme des pièces de puzzle et j’ai fait de l’ordre là-dedans. Ça donne l’impression que je savais où je m’en allais. Mais la finalité est arrivée en bout de piste. »

La vie avec mon père

Les souvenirs que Martin Talbot relate dans Trop-plein remontent, pour la plupart, à son enfance ou à son adolescence. L’auteur évoque certains moments douloureux de sa jeunesse, dont notamment une agression sexuelle qu’il a subie alors qu’il était jeune adulte. Il relate aussi quelques événements anodins, qui l’ont néanmoins marqué à tout jamais, comme la première fois qu’il a mangé un club sandwich (un des chapitres les plus savoureux du livre).

Plusieurs de ces souvenirs sont liés à l’époque où son père était encore vivant. Ce père, qu’il ne nomme jamais dans le livre, c’est Gilles Talbot, un producteur de disques et agent d’artistes qui a perdu la vie en 1982, à l’âge de 43 ans, alors que le petit avion qu’il pilotait s’est écrasé dans le sud des États-Unis.

« Mes œuvres personnelles tournent beaucoup autour du thème du père manquant, admet Martin Talbot. Mon film Henri Henri, par exemple, traitait de cela. Quand j’ai commencé à écrire sur la mémoire, je me suis rendu compte que la plupart des souvenirs que je relatais tournaient autour de la mémoire quand j’étais jeune, donc du temps où mon père était vivant. »

De son propre aveu, Trop-plein est d’ailleurs son œuvre la plus personnelle à ce jour : « Jusqu’ici, je me suis toujours caché derrière la fiction. Henri Henri, c’est mon histoire, mais je l’ai tellement fabulée qu’on ne peut pas me reconnaître. Là, quand j’ai écrit cela, j’ai été naïf en me disant : j’écris au “je”, alors je vais être honnête, même si ça reste de la fiction. Je raconte vraiment ma vie là-dedans. Je parle de ma dépression, ma famille. Mais je me suis dit : je m’en fous. Parce que j’ai 52 ans et que je n’ai plus peur du regard des autres. Alors qu’il y a 10 ans, je me serais peut-être demandé ce que les gens penseraient de moi. Je me dévoile totalement. J’avais peur de le faire au début, mais étrangement, je n’ai jamais regretté de l’avoir fait. »