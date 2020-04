En confinement: Paul Daraîche essaie de «garder le feu allumé»

Paul Daraîche passe le confinement en famille, à Terrebonne, avec sa conjointe et ses deux enfants. « On commence à trouver ça lourd un peu, mais ça va quand même bien, dit le chanteur qui aura 73 ans en juin. On est quatre, on joue à des jeux. Je sais qu’il y a du monde seul qui trouve ça moins drôle. »

Depuis le début de la crise, le musicien country a consommé beaucoup de séries télé. « On regardait District 31 religieusement tous les jours, dit-il. C’était une série qui nous emballait beaucoup. On espère qu’ils pourront présenter de nouveaux épisodes à l’automne pour terminer la saison. »

Dans les derniers jours, il a aussi commencé les saisons de deux séries espagnoles, Les opératrices du téléphone et La maison de papier. « Ce sont des séries qu’on avait commencé à regarder l’année passée. »

Projets musicaux

Bien sûr, la musique prend beaucoup de temps dans les journées de Paul Daraîche. Dans ses récents coups de cœur, il nomme les albums de Kaïn et de Cindy Bédard.

« Kaïn a sorti un album double assez extraordinaire, dit-il. Il y a dix nouvelles tounes en plus des grands succès chantés par des amis. J’ai fait partie de ce projet-là en chantant Parle-moi de toi.

« Cindy Bédard, elle a fait ma première partie pendant toute l’année. Son album est magnifique. J’ai aussi écrit une chanson pour elle. On était allés au lancement juste avant le confinement. »

Avec la pandémie, Paul Daraîche a vu tous ses spectacles des prochains mois être reportés ou annulés. « De ne pas avoir de spectacle, cet été, c’est quand même assez effrayant. En plus, c’est sûr que c’est nous [les musiciens] qui allons revenir les derniers. Les attroupements, ça fait partie de notre métier. »

Malgré cette pause inattendue, Paul Daraîche continue de se tenir occupé à la maison, lui qui possède un petit studio dans son sous-sol. « Dans les semaines qui viennent, je vais commencer à faire des prestations live sur Facebook, dit-il. Je vais essayer de faire ça assez régulièrement, pour garder le feu allumé ! »

Le musicien s’est aussi fait approcher pour écrire une chanson sur le coronavirus pour un collectif d’une quinzaine d’artistes country. La pièce intitulée Il nous faut devrait sortir prochainement.

Ayant eu des problèmes cardiaques à l’automne 2018, Paul Daraîche assure ne pas avoir peur de la COVID-19, même si « j’aurai de la misère si je l’attrape ». Il garde l’espoir que les prochains mois seront plus joyeux. « Il faut que le fun revienne, ça n’a pas de sens ! »

Les suggestions de Paul Daraîche

Albums musicaux

Je viens d’ici de Kaïn

Après l’orage de Cindy Bédard

Séries télé