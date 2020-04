One World-Together At Home: ensemble pour la cause

C’est arrivé quelques fois au cours des dernières décennies : des artistes internationaux décident de s’unir pour offrir un grand concert-bénéfice. On connaît la formule. On sait à quoi s’attendre. Mais celui qu’on nous servira ce soir, One World : Together At Home, promet d’être différent. En grande partie parce qu’il proposera des prestations de chanteurs en confinement, chacun chez soi. En attendant de voir Céline Dion et compagnie pousser la note dans leur salon, voici quelques grands spectacles-événements ayant marqué les esprits.

LIVE AID (13 juillet 1985)

Photo courtoisie

Organisé par Bob Geldof et Midge Ure, Live Aid a poussé les spectacles bénéfice au niveau supérieur. Tenu simultanément à Philadelphie et à Londres, ce double concert visant à recueillir des fonds pour soulager la famine en Éthiopie rassemblait une pléiade de grosses – voire immenses – pointures, dont David Bowie, Madonna, U2, Led Zeppelin, Paul McCartney, Elton John, Tina Turner, Mick Jagger, Eric Clapton, The Who, The Beach Boys et Bob Dylan.

Pour revoir les prestations de toutes ces stars, allez faire un tour du côté de YouTube. Elles sont presque toutes regroupées sous une seule et même chaîne officielle (Live Aid). En voyant Freddie Mercury soulever la foule avec We Will Rock You, Bohemian Rhapsody et We Are The Champions, vous comprendrez pourquoi la performance de Queen est entrée dans l’histoire.

FREDDIE MERCURY TRIBUTE CONCERT (20 avril 1992)

Photo courtoisie

Organisé par Brian May, Roger Taylor et John Deacon, ce concert hommage à Freddie Mercury, décédé l’année précédente, visait à amasser des fonds pour soutenir la lutte contre le sida. Plus de 70 000 personnes au stade Wembley de Londres ont applaudi les prestations de Guns N’ Roses, Metallica, Def Leppard, Robert Plan, Elton John, David Bowie, Van Halen et Black Sabbath. C’est toutefois George Michael qui a volé la vedette en offrant une relecture passionnée de Somebody to Love, qu’on peut voir sur YouTube, en consultant la chaîne officielle du groupe Queen.

LIVE 8 (2 juillet 2005)

Photo courtoisie

Vingt ans après Live Aid, les artistes s’unissaient de nouveau pour offrir une série de concerts simultanés dans chacun des pays membres du G8. Cette fois, l’objectif était moins concret. À défaut de récolter des sous, on voulait inciter les dirigeants des pays les plus riches du monde à effacer la dette des pays les plus pauvres.

Encore une fois, les gros noms ont répondu présent, à commencer par U2, Pink Floyd, Madonna, Paul McCartney, Coldplay, Mariah Carey, Snoop Dogg, Bon Jovi, Kanye West, Stevie Wonder, Shakira, Green Day, Elton John et Alicia Keys. Au Canada, le concert s’est tenu à Barrie, au nord de Toronto. Quelques Québécois y ont participé, dont Simple Plan, Les Trois Accords, Sam Roberts, DobaCaracol et Céline Dion, via satellite.

La chaîne YouTube Live 8 rassemble les meilleures prestations des spectacles, incluant Numb de Linkin Park et Jay-Z, I Got You (I Feel Good) de James Brown et Everybody Hurts de REM.

LIVE EARTH (7 juillet 2007)

Photo courtoisie

Organisé en partie par Al Gore, cet événement destiné à sensibiliser la population aux changements climatiques a réuni plus de 150 artistes répartis sur 11 scènes à travers la planète, incluant Metallica, Red Hot Chili Peppers, Beyoncé, Kanye West, Genesis, Rihanna, The Police, Enrique Iglesias, Shakira, Foo Fighters, Beastie Boys et Lenny Kravitz. Madonna a conclu les célébrations en direct de Londres en faisant grimper la température avec La Isla Bonita et Hung Up.

ONE WORLD : TOGETHER AT HOME (18 avril 2020)

Photo d'archives, Annie T. Roussel

En raison des mesures de distanciation sociale, ce rendez-vous n’aura pas lieu dans un stade, mais plutôt dans chacune des maisons des artistes participants. Visant à célébrer les travailleurs du domaine médical qui luttent contre la pandémie de COVID-19, cette émission spéciale animée par Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert sera diffusée simultanément dans plusieurs pays dès 20 h. Au Québec, on pourra la regarder sur VRAK, CTV et TSN. Elle réunira entre autres Céline Dion, Lady Gaga, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Shawn Mendes, Billie Eilish, Chris Martin, Eddie Vedder, John Legend, Maluma, Paul McCartney, Stevie Wonder, Lizzo, Elton John, Pharrell Williams et Camila Cabello.

Cet événement télévisuel sera précédé d’un bloc de six heures retransmis sur internet (via Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc.) qui comprendra des apparitions d’une centaine d’autres stars, incluant Michael Bublé, Sheryl Crow, Christine and the Queens, Lady Antebellum et Adam Lambert.