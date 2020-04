«L’heure de vérité» de Linda Spalding: Faire route vers l’ouest

À la frontière de la Virginie et du Kentucky, quelques années avant la guerre de Sécession, la ferme des Dickinson est dirigée par deux frères. Benjamin est propriétaire, et John, un prêcheur méthodiste itinérant, s’occupe de la terre, des ventes de coton et d’eau-de-vie.

En 1855, un naturaliste est de passage dans la plantation et fait mine de s’intéresser aux plantes et aux oiseaux. En réalité, sa mission est tout autre : il distribue des cartes, des boussoles et des couteaux aux esclaves pour leur permettre de s’échapper et de suivre l’Underground Railroad. Cette route aux multiples étapes secrètes conduisait alors les esclaves en fuite vers le Canada.

Pendant ce temps, les tensions augmentent sur la plantation et les frères Dickinson s’entredéchirent. La moitié de la famille s’entasse dans un chariot bâché et met le cap sur le Kansas, à l’ouest. Il s’agit d’une double fuite pour John qui, amoureux d’une femme noire, choisira sa propre route.

Légendes familiales

Linda Spalding, une écrivaine à la plume riche, évocatrice, d’une grande humanité, raconte le destin d’une famille qui doit assumer son passé esclavagiste alors que le courant abolitionniste annonce la guerre de Sécession. Elle s’est beaucoup investie dans l’écriture de cette histoire captivante, suite directe de L’Acquisition.

«Ces deux livres sont basés sur mes légendes familiales», dit-elle en entrevue. «J’ai découvert que la famille de mon père avait été propriétaire d’esclaves. Je savais aussi qu’ils étaient quakers, ce qui m’a beaucoup étonnée : comment un quaker pouvait-il être esclavagiste? C’est tellement contradictoire.»

«J’ai ensuite appris que la famille a été ruinée, en Virginie, au cours de la génération suivante, et que mes ancêtres directs ont pris la route, en chariot bâché, vers le Kansas. Ce chariot a été mis sur un bateau à vapeur – une chose habituelle à l’époque. J’ai aussi appris qu’on avait un ours dans la famille.»

Elle connaissait les grands-parents de son père, et d’apprendre que ses ancêtres étaient esclavagistes l’a beaucoup perturbée. «Je voulais faire la paix avec cela, en explorant quel effet cela pouvait-il avoir sur mon père, sur moi, sur notre famille. Comment fait-on la paix avec un pareil péché – être propriétaire d’un être humain.»

«Il a fallu que je découvre pourquoi ils avaient fait cela, comment ils ont été punis, d’une certaine façon – moi, je vois cela comme une punition. Ils ont été en quelque sorte expulsés de leur propre paradis terrestre et ont dû se lancer sur la route.»

Chariots bâchés

Se lancer vers l’ouest était toute une aventure, à l’époque. Linda Spalding peut s’imaginer voyager dans un chariot bâché. «Quand j’étais enfant, au Kansas, il y avait une grande fête historique et tout le monde s’habillait en robes, avec des chapeaux d’époque. Cette période m’obsédait, même quand j’étais enfant.»

Alexander Milton Ross, le naturaliste abolitionniste qui occupe une place de choix dans son roman, a réellement vécu à Belleville, en Ontario. Il a étudié la médecine à New York et écrit quatre livres sur la nature. «Il s’est intéressé à l’émancipation des esclaves. Je ne pense pas qu’il soit allé dans ma famille, mais il a véritablement voyagé dans le secteur.»

Linda Spalding est originaire du Kansas et s’est établie au Canada en 1982.

Elle est romancière et essayiste, et son œuvre a été saluée par la critique.

Elle a remporté le Prix du Gouverneur général, en 2012, pour l’édition originale anglaise de L’Acquisition .

Elle vit à Toronto avec sa famille et son mari, l’écrivain Michael Ondaatge.

EXTRAIT

Photo courtoisie, Éditions Leméac

«Comme cette rue fait partie de la Wilderness Road, la route principale, on y voit défiler régulièrement, suivis de bêtes gémissantes, les chariots bâchés à larges roues qui transportent leurs passagers vers l’ouest – des êtres humains en manque de ressources et bien décidés à les trouver en abondance à l’issue de leur voyage.» – Linda Spalding, L’heure de vérité