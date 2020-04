À vous de jouer

c) 24 Martin Brodeur a réussi un 24e jeu blanc en séries éliminatoires face aux Panthers de la Floride. Le gardien actif le plus près est Marc-André Fleury avec 15.

c) 5 Cinq Québécois ont remporté le fameux marathon. Il y a chez les hommes, Édouard Fabre (en 1915), Walter Young (en 1937) et Gérard Côté (1940-43-44-48). Chez les femmes, Jacqueline Gareau a remporté l’édition de 1980. Et chez les athlètes en fauteuil roulant, André Viger s’est mérité les honneurs à trois occasions (1984-86-87).

Question #5

Les boxeurs Evander Holyfield, âgé de 28 ans, et George Foreman, 42 ans, s’affrontaient le 19 avril 1981 dans un combat pour le championnat du monde des poids lourds, que l’on a appelé The Battle of the Ages. Quel était le surnom de Holyfield ?