La photographie pour briser l’isolement en quarantaine

S’il n’est pas toujours évident d’être confiné à la maison, certains créateurs qui foisonnent d’idées ont décidé de se mettre à l’œuvre pour embellir les journées de leurs contemporains en faisant naître des petits moments de bonheur.

C’est le cas du photographe Carl Labrie et d’André Auger, l’homme derrière Tu Flash Le Photobooth, qui travaillent tous les deux dans le milieu de l’événementiel.

Lorsque le premier ministre François Legault a décrété que les rassemblements étaient interdits, les deux hommes qui ont déjà planché sur des événements communs ont décidé, pour briser l’isolement, de se joindre au mouvement mondial qui se dessinait dans le milieu de la photo.

Retombées humaines

« En prenant en photos les gens confinés chez eux avec leur famille, on voulait juste créer du bonheur, et ça marche ! En ce moment, on parle de statistiques, de décès, de pandémie... avec les séances photo, les gens oublient un peu, et nous, on obtient des retombées humaines incroyables ! » a fait savoir au bout du fil Carl Labrie, l’un des instigateurs « d’un photographe à votre porte ».

Même son de cloche du côté de la photographe de Stoneham Laetitia Boudaud qui est à l’origine du projet « COVID-19. Confinés. Tous Unis ».

« Je voulais créer un projet qui me ressemble, qui se voulait humain, humoristique et plein de vie », a dit la photographe lorsque jointe par Le Journal.

Les demandes explosent

Au départ, ce sont les petites familles de sa municipalité qui ont pu bénéficier de son talent de photographe, mais le projet a rapidement fait boule de neige et les demandes ont explosé.

« Le premier jour, j’ai reçu près de 160 demandes en 24 heures... et depuis, j’ai minimalement une cinquantaine de demandes par jour », a mentionné la photographe qui a eu la chance de voyager à travers le monde grâce à sa passion.

Semer de la magie un peu partout : voilà l’objectif que se sont donné ces créateurs. Toutefois, les règles demeurent très strictes pour eux, et en aucun cas, le risque de transmission n’est présent.

« Avec mon téléobjectif, je suis toujours à environ dix mètres des gens photographiés », a ajouté madame Boudaud, faisant ainsi écho à Carl Labrie qui respecte, lui aussi, les mesures de distanciation sociale émises par le gouvernement.

« On ne veut surtout pas être rebelles et on tient par-dessus tout à respecter les demandes de la santé publique en ce qui concerne la distanciation sociale », a ajouté M. Labrie quelques minutes avant d’aller rejoindre ses vedettes du jour.