La plume recherchée

Il vient de la campagne et ça paraît parce qu’il veut fouiller la ville, connaître ses réussites et ses racoins et c’est comme ça depuis 50 ans. Il faut le voir aller sur le terrain pour saisir cette vieille passion qui ne s’éteint pas. Au contraire.

L’univers de Réjean Tremblay est plus vaste que le monde du sport. Certes, il fouillera les décideurs, dépeindra les acteurs et guidera les spectateurs, mais il ratissera toujours plus large. C’est là où sa plume s’évade et s’épivarde nous amenant dans des sentiers empreints de ses émotions, ses perceptions. Dans un grand texte sur la boxe, il effleurera une idéologie politique, décochera une taloche à gauche, un clin d’œil à droite et achèvera avec un paragraphe qui relance le papier du lendemain ou de la semaine prochaine. C’est du Tremblay qui t’amène dans son zoo, dans le parc où il marche comme un admirateur, un baveux ou un chercheur. Il a l’air dominant quand il a peur et il peut vous sembler inquiet et incertain quand il sait très bien. Le genre qui connaît parfaitement la réponse à ses questions.

Une race très rare capable d’écorcher ceux qu’il aime, composer dans l’hostilité et flatter l’irréconciliable. Pour un papier, une page ou une colonne, il ira loin. Il provoquera, il choquera, il risquera.

PASSION MAGISTRALE

C’est pour ces quelques raisons et plusieurs autres que Réjean Tremblay a écrit des milliers d’articles, des romans par-dessus séries et films. Voilà 50 ans qu’il joue lui-même dans toutes ces scènes, qu’il nage dans ces dramatiques, qu’il épluche des caractères, qu’il étudie ces hommes et ces femmes. Et, au matin, il est de ceux qu’on cherche dans le Journal.

Peu de choses lui échappent quand il tourne autour de l’arène, quand il scrute la passerelle ou qu’il fouine un vestiaire. Il est dans son magasin de jouets et c’est surtout dans ce bouillon de petites nouvelles qu’il ne fait jamais ses 75. Il est passionné et il me le répétait encore il y a moins d’un mois. Il ne sera jamais tanné, jamais au bout du rouleau parce qu’il s’inspire comme il respire.

Bravo, Réjean, pour ces 50 ans. Ton œuvre est tout simplement magistrale et pas assez reconnue. Ce que cette plume a tracé depuis un demi-siècle est phénoménal. Un très très grand et extraordinaire talent, Monsieur de Saint-David-de-Falardeau.

Pour moi, on efface, on s’essuie et on recommence. Oubliez cette saison trop mal inachevée, ces séries qui n’auront pas de place logique. On fait le repêchage quand on pourra s’asseoir à une même table et on reprendra la vie normale de hockey sur la glace en septembre-octobre. On recommence tout. Comme ce fut le cas en 1919 et en 2005, pas de Coupe Stanley en 2020. Ça finit là.

Probablement le joueur le plus tough de l’histoire du Canadien de Montréal, Joe Hall, est mort dans une pandémie, celle de la grippe espagnole pendant la série finale de 1919 contre Seattle. Hall pouvait s’attaquer à ses rivaux à coups de poing sinon à coups de hockey. On l’a déjà vu quitter le banc des punitions et se rendre au banc de ses adversaires pour s’excuser d’être allé trop loin.

1919, personne n’a gagné la Coupe Stanley. À cause de la grippe espagnole, tout s’est arrêté dans la finale qui était égale entre le Canadien et Seattle. Cinq joueurs de Montréal, dont Newsy Lalonde, étaient atteints et le propriétaire de l’équipe, George Kennedy, lui, en est mort.

Le père de Tiger Woods, Earl, était un fumeur invétéré et on devait souvent lui interdire la clope autour des tertres lorsqu’il suivait son fils au début des années 90.

Il y a des mains et des doigts croisés dans les pourvoiries du Québec. On prie que la situation se stabilise afin d’autoriser la pêche dès le mois de mai. Ce doux printemps hâtif devrait être excellent pour la truite. Y a combien de mètres entre deux pêcheurs dans une chaloupe ?

Sur le club de golf Cobblestone en Georgie, on a déjà installé un poteau de drapeau doté d’un petit levier que l’on peut actionner avec le putter afin de sortir la balle du trou sans lui toucher. Covid 19 oblige. La gugusse s’appelle EZ Lyft.

Que penser de la fin de Andrei Markov ? On le célébrera comment après 16 saisons dans les mêmes couleurs ? Il a tout de même empoché une quarantaine ou cinquantaine de millions en ne souriant qu’une vingtaine de fois en carrière. Jamais on n’aurait cru qu’un choix de 6e ronde serait devenu aussi bon.

À lire sur le site de TVA Sports, l’entrevue qu’a réalisée Louis Jean avec Hall Gill. Du bonbon.

D’ores et déjà, la 23e classique de golf annuelle Normand Léveillé est reportée à 2021. Elle devait avoir lieu le 11 juin à Drummondville.

Les grahame

Un des coups fumants réalisés par le directeur général des Bruins, Harry Sinden, est survenu en octobre 1978 alors qu’il a conclu une transaction providentielle pour son club. Il a échangé le gardien Ron Grahame à Los Angeles obtenant des Kings leur premier choix au repêchage de 1979. Les pauvres Kings ont terminé 10e (sur 17 équipes) à la fin de la saison avec leur nouveau gardien offrant donc aux Bruins le huitième choix au repêchage de la fin de saison. Boston n’a pas raté sa chance et a sélectionné un certain... Raymond Bourque.

Grahame a joué 2 ans à Los Angeles avant de terminer sa carrière en disputant 8 matchs avec les Nordiques en 1981, dont celui qui a permis à Mike Bossy de compter son 50e but en 50 matchs un heureux soir à Uniondale.

Près de 20 ans plus tard, John, le fils de Ron Grahame est venu disputer près de 80 matchs avec les Bruins (photo). Et il a ensuite gagné la coupe Stanley comme gardien auxiliaire avec Tampa Bay.