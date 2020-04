Il y a 50 ans, le premier album de Sir Paul McCartney

Sept jours après avoir annoncé la fin des Beatles, Paul McCartney lançait un premier album solo. Un disque qu’il a enregistré seul et où il a joué de tous les instruments. Ce qui ne s’était jamais fait dans le monde de la musique rock.

Cet opus, intitulé McCartney, a été lancé, il y a 50 ans, le 17 avril 1970 au Royaume-Uni. L’album atterrissait, trois jours plus tard, dans les bacs des disquaires en Amérique.

Une première aventure en solo qui n’a pas été marquante, sauf pour l’excellente­­­ chanson Maybe I’m Amazed qu’il interprète toujours dans ses spectacles.

Avec McCartney, Sir Paul devenait le dernier membre des Beatles à lancer un disque en solo. Ce que les Lennon, Harrison et Starr avaient déjà fait.

Sir Paul, qui avait 28 ans, était en pleine tourmente lorsqu’il a commencé à bâtir cet album.

Quelques semaines plus tôt, le 20 septembre 1969, John Lennon avait annoncé en privé aux trois autres Beatles qu’il quittait la célèbre formation. Il n’était pas question, toutefois, de l’annoncer tout de suite.

C’est un McCartney déprimé et complètement abattu qui se retrouve dans sa ferme de Cambeltown en Écosse. Son univers vient de s’écrouler. Le quatuor qui lui permet de gagner sa vie sera bientôt chose du passé. Cette période d’isolement sera même à l’origine des fameuses rumeurs concernant sa mort.

Encouragé par son épouse Linda, Paul McCartney commence à écrire des chansons. Il s’installera ensuite dans sa maison de St John’s Wood, sur Cavendish Avenue, à Londres, pour enregistrer ce qui deviendra son premier album solo.

Un essai

Entouré de guitares, de basses, d’une batterie, d’un piano, d’un orgue, d’un mellotron, d’un xylophone et d’un magnétophone quatre pistes, il se lance, en décembre 1969, dans une période de création et d’enregistrement.

Il fait tout d’abord un premier essai avec The Lovely Linda qui deviendra la pièce d’ouverture de cet album.

«C’est la première chanson que j’ai enregistrée pour tester la machine. Sur la première piste, il y avait le chant et la guitare, sur la deuxième, une autre guitare acoustique, puis j’ai rajouté des claquements de mains sur un livre et la basse», a-t-il relaté dans une entrevue.

Satisfait du résultat, il fonce et décide de poursuivre l’enregistrement.

Le 12 février 1970, Il se pointe aux Studios Morgan, à Willesden, en banlieue de Londres, sous le pseudonyme de Billy Martin, avec ses rubans. Il y enregistrera les titres Hot As Sun et Kreen-Akrore.

Neuf jours plus tard, il s’installera à Abbey Road où il enregistrera Every Night, Maybe I’m Amazed et Man We Was Lonely.

L’album McCartney, qui dure 34 minutes, comprend huit chansons et cinq pièces instrumentales. Les titres Junk et Teddy Boy sont des pièces qu’il avait déjà été travaillées avec les Beatles.

Linda Eastman McCartney fait des harmonies vocales sur certains titres, dont la pièce Maybe I’m Amazed qui lui est dédiée.

Ringo au front

Lorsque les trois autres Beatles apprendront que ce disque doit être lancé le 17 avril, Ringo Starr est envoyé au front. Il demandera à Paul, le 31 mars, de changer cette date afin de ne pas nuire au lancement de l’album Let it Be et celui de son premier album solo. Ringo ne sera pas très bien accueilli.

Le 9 avril, dans un communiqué de presse qui accompagne les versions promotionnelles de son premier opus solo, Paul McCartney annonce la fin des Beatles.

L’album McCartney a été reçu timidement par la critique et par les fans. En plus de lui reprocher d’avoir mis fin aux Beatles, le caractère arti­sanal et inachevé de l’album et une réalisation de type «lo-fi» étaient soulignés.

Seul Maybe I’m Amazed sera bien reçu et jouera à la radio, même si Paul McCartney n’avait pas autorisé de sortie de simple pour cet album.

McCartney se retrouvera au sommet du palmarès Billboard 200, durant trois semaines, avant d’être délogé par Let it Be des Beatles.

L’album a été remastérisé le 13 juin 2011 et une édition vinyle limitée doit être lancée le 20 juin prochain à l’occasion du Record Store Day.