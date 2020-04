Le top dix selon nos recruteurs

Il n’y a toujours pas de date ou de lieu pour le prochain repêchage de la LNH, mais il y a un consensus depuis fort longtemps. Alexis Lafrenière sera le premier de classe à cet encan riche de bons espoirs.

Le Journal a consulté neuf recruteurs pour construire la liste des dix plus beaux espoirs. Il y avait cinq recruteurs de l’Association de l’Est et quatre de l’Ouest. Les neuf espions ont placé l’ailier gauche de l’Océanic de Rimouski au sommet de leur liste. Lafrenière deviendrait donc le premier Québécois depuis Marc-André Fleury en 2003 à entendre son nom en premier. S’il n’y a pas d’enjeu pour le premier choix, il y a un débat pour la deuxième sélection entre le colosse centre Quinton Byfield et le doué attaquant originaire de l’Allemagne, Tim Stuetzle.

Des neuf dépisteurs sondés, les neuf ont décrit Lafrenière, Byfield et Stuetzle comme les trois premiers choix, peu importe l’ordre entre l’Ontarien et l’Allemand. Le repêchage risque de devenir plus imprévisible à partir du quatrième choix. Le défenseur Jamie Drysdale a présentement la cote pour ce rang, mais il pourrait se faire déloger par une multitude de candidats : Lucas Raymond, Cole Perfetti, Marco Rossi, Alexander Holtz ou Jake Sanderson. Le gardien russe Yaroslav Askarov pourrait également mêler les cartes parmi les premiers choix.

Le CH au 8e rang ?

À l’interruption de la saison dans la LNH, le Canadien se retrouvait au 24e rang au classement général. Marc Bergevin et Trevor Timmins ont donc de fortes chances d’obtenir un choix parmi les dix premiers. Si on reprenait les mêmes règles de la loterie, le CH aurait 6 % des chances de gagner le gros prix avec Lafrenière et 19 % des chances de grimper parmi le top trois. Présentement au 8e rang, le Tricolore ne pourrait pas parler plus loin que le 11e rang. Mais ça se pourrait toujours advenant la reprise des activités pour conclure la saison ou la présentation d’un tournoi printanier avec plus que 16 équipes.

1. Alexis Lafrenière

Ailier gauche | Gaucher | 6 pi 1 po | 193 lb

Photo d'archives, Didier Debusschère

Date de naissance : 11 octobre 2001

11 octobre 2001 Océanic de Rimouski (LHJMQ)

de Rimouski (LHJMQ) 112 points (35 buts, 77 passes) en 52 matchs

(35 buts, 77 passes) en 52 matchs 10 points (4 buts, 6 passes) en 5 matchs avec Équipe Canada au Mondial junior + médaille d’or

(4 buts, 6 passes) en 5 matchs avec Équipe Canada au Mondial junior + médaille d’or 1er espoir en Amérique du Nord

« Je n’ai pas de doute. Il est le premier choix. Pas juste ses qualités offensives, qui sont indéniables. Il a aussi un aspect physique, il joue dans les moments clés, il est un meneur. Un bon jeune homme. »

– Un recruteur de l’Ouest

« Créativité, potentiel offensif. Dès qu’il a la rondelle, il se passe quelque chose. Il est à sa 3e année junior. Il rend ses coéquipiers meilleurs. Il n’y a pas de doute avec lui. Il travaille fort, caractère. Il a du chien aussi. »

– Un recruteur de l’Ouest

2. Quinton Byfield

Centre | Gaucher | 6 pi 4 po | 215 lb

Photo courtoisie

Date de naissance : 19 août 2002

19 août 2002 Wolves de Sudbury (OHL)

de Sudbury (OHL) 82 points (32 buts, 50 passes) en 45 matchs

(32 buts, 50 passes) en 45 matchs 1 point (0 b, 1 p) en 7 matchs avec Équipe Canada au Mondial junior + médaille d’or

(0 b, 1 p) en 7 matchs avec Équipe Canada au Mondial junior + médaille d’or 2e espoir en Amérique du Nord

« Les gros centres comme lui sont rares. Mais il n’a pas juste le physique, il a aussi beaucoup de talent. Il est dans le moule d’un Evgeni Malkin. Une force de la nature. »

– Un recruteur de l’Est

« Si on lui enseigne bien, il deviendra très bon dans les deux sens de la patinoire. Il a un peu de chien, mais encore jeune. Il est né au mois d’août. Dans cinq ans, il deviendra très dominant. Tu ne peux pas juger son Mondial junior. Il a fait l’équipe à 17 ans, c’est surtout ça qui est impressionnant. Il a accepté son rôle, sans grogner. »

– Un recruteur de l’Ouest

3. Tim Stuetzle

Ailier gauche/centre | Gaucher | 6 pi 1 po | 187 lb

Photo courtoisie

Date de naissance : 15 janvier 2002

15 janvier 2002 Eagles de Manheim (DEL)

de Manheim (DEL) 34 points (7 buts, 27 passes) en 41 matchs

(7 buts, 27 passes) en 41 matchs 5 points (0 b, 5 p) en 5 matchs avec l’Allemagne au Mondial junior

(0 b, 5 p) en 5 matchs avec l’Allemagne au Mondial junior 1er espoir en Europe

« Stuetzle est super créatif. Il a un potentiel illimité. Il a produit à un rythme de pratiquement un point par match dans une ligue où il jouait contre des hommes. Quand tu le regardes dans la DEL, tu penses qu’il a 28 ans ! »

– Un recruteur de l’Ouest

« Il est l’attaquant parfait en 2020, un assemblage de talent, de rapidité, de vision et de créativité et d’intelligence. Il sort un peu de nulle part. Il y a un an, il n’était pas sur le radar. Il a connu une progression fulgurante, ce qui est très bon signe. »

– Un recruteur de l’Est

4. Jamie Drysdale

Défenseur | Droitier | 5 pi 11 po | 175 lb

Photo courtoisie

Date de naissance : 8 avril 2002

8 avril 2002 Otters d’Erie (OHL)

d’Erie (OHL) 47 points (9 buts, 38 passes) en 49 matchs

(9 buts, 38 passes) en 49 matchs 3 points (1 b, 2 p) en 7 matchs avec Équipe Canada au Mondial junior + médaille d’or

(1 b, 2 p) en 7 matchs avec Équipe Canada au Mondial junior + médaille d’or 3e espoir en Amérique du Nord

« Un défenseur tellement intelligent. Il joue de la bonne façon. Il est offensif. Il n’a pas besoin d’utiliser son physique, il compense par son intelligence. Il travaille très fort. »

– Un recruteur de l’Ouest

« Des défenseurs qui joueront dix ans dans le pro à 25 minutes par match, tu sautes là-dessus. Il a un impact sur le jeu. Pas le plus gros, mais fort physiquement. Il sort la rondelle, il saute dans l’attaque. Pas juste un quart en supériorité numérique, un défenseur complet. À 17 ans, il a joué pour Équipe Canada au Mondial junior, c’est la preuve d’un immense talent. »

– Un recruteur de l’Ouest

5. Lucas Raymond

Ailier gauche | Droitier | 5 pi 11 po | 170 lb

Photo courtoisie

Date de naissance : 28 mars 2002

28 mars 2002 Indians Frölunda (Ligue élite de Suède)

Frölunda (Ligue élite de Suède) 10 points (4 buts, 6 passes) en 33 matchs

(4 buts, 6 passes) en 33 matchs 4 points (2 b, 2 p) en 7 matchs avec la Suède au Mondial junior + médaille de bronze

(2 b, 2 p) en 7 matchs avec la Suède au Mondial junior + médaille de bronze 4e espoir en Europe

« Je le trouve intelligent avec la rondelle. Il a un peu plus de chien qu’Holtz. Pour partir à la guerre, je le prends. Il veut faire la différence. »

– Un recruteur de l’Est

« Très bon coup de patin. Un marqueur, un fabricant de jeu. Il est complet. Il est responsable défensivement. Éveillé dans son territoire. Plus gros reproche en possession de rondelle, il lui manque une deuxième vitesse. »

– Un recruteur de l’Ouest

6. Cole Perfetti

Ailier gauche/centre | Gaucher | 5 pi 10 po | 177 lb

Photo d'archives, AFP

Date de naissance : 1er janvier 2002

1er janvier 2002 Spirit Saginaw (OHL)

(OHL) 111 points (37 buts, 74 passes) en 61 matchs

(37 buts, 74 passes) en 61 matchs 5e espoir en Amérique du Nord

« Un joueur spécial offensivement. J’aime son instinct offensif, il varie ses jeux. Il garde les gardiens toujours en alerte, imprévisible. »

– Un recruteur de l’Ouest

« Il me fait penser à Claude Giroux. Beaucoup d’habiletés. Pour sa vision du jeu, c’est un 5 sur 5. Il devra améliorer son explosivité. »

– Un recruteur de l’Est

7. Marco Rossi

Centre | Gaucher | 5 pi 9 po | 183 lb

Photo d'archives, Agence QMI

Date de naissance : 23 septembre 2001

23 septembre 2001 67’s d’Ottawa (OHL)

d’Ottawa (OHL) 120 points (39 buts, 81 passes) en 56 matchs

(39 buts, 81 passes) en 56 matchs 6e espoir en Amérique du Nord

« L’Autrichien a amassé 120 points dans la OHL, c’est énorme. Il est un meneur, il travaille fort défensivement. Tu ne peux pas l’ignorer. »

– Un recruteur de l’Ouest

« Petit, mais hyper intelligent. La grandeur ne dérange pas, il l’utilise à son avantage. Centre de gravité bas, très solide avec ses jambes. Il produit, créatif, il fait tout rapidement. Difficile de lui retirer la rondelle. »

– Un recruteur de l’Ouest

8. alexander Holtz

Ailier droit | Droitier | 6 pi | 192 lb

Photo courtoisie

Date de naissance : 23 janvier 2002

23 janvier 2002 Djurgardens (Ligue élite de Suède)

(Ligue élite de Suède) 16 points (9 buts, 7 passes) en 35 matchs

(9 buts, 7 passes) en 35 matchs 5 points (3 b, 2 p) en 7 matchs avec la Suède au Mondial junior + médaille de bronze

(3 b, 2 p) en 7 matchs avec la Suède au Mondial junior + médaille de bronze 2e espoir en Europe

« Un ailier qui joue un match mature. Un autre bon attaquant de la Suède. Pas d’enseignements à faire avec lui. Bonnes habiletés. Un joueur de hockey, il peut marquer. Un ailier de premier trio. »

– Un recruteur de l’Ouest

« Un gars qui s’implique, il travaille fort. Il peut marquer. Il n’a pas le meilleur sens d’anticipation, mais il se place bien sur la glace. Il dégaine rapidement. »

– Un recruteur de l’Est

9. Jake Sanderson

Défenseur | Gaucher | 6 pi 2 po | 185 lb

Photo courtoisie

Date de naissance : 8 juillet 2002

8 juillet 2002 USA – Moins de 18 ans

– Moins de 18 ans 29 points (7 buts, 22 passes) en 47 matchs

(7 buts, 22 passes) en 47 matchs 4e espoir en Amérique du Nord

« Il est calme, il est rapide, il relance le jeu. Un bon tir, il a une bonne vision offensivement. Il coupe les lignes de jeu. Une grosse amélioration en cours de saison. »

– Un recruteur de l’Ouest

« Un défenseur qui pourra jouer plus de 25 minutes. Je ne sais pas s’il deviendra très offensif, mais complet. Il patine bien, une glisse facile. Il me fait penser à Noah Dobson, mais comme gaucher. »

– Un recruteur de l’Est

10. Jack Quinn

Ailier droit | Droitier | 6 pi | 176 lb

Photo courtoisie

Date de naissance : 19 septembre 2001

19 septembre 2001 67’s d’Ottawa (OHL)

d’Ottawa (OHL) 89 points (52 buts, 37 passes) en 62 matchs

(52 buts, 37 passes) en 62 matchs 7e espoir en Amérique du Nord

« On a parfois peur de son patin, mais il a une belle accélération. Il a marqué 52 buts même s’il ne jouait pas sur le trio de Rossi cette saison à cinq contre cinq. C’est un marqueur. Il est fougueux, il fonce au filet, il ramasse des retours. »

– Un recruteur de l’Ouest

« Il n’a pas encore atteint son sommet. Un marqueur né. Il y a trois ou quatre ans, il n’était pas dans les meilleurs de son âge. Il est passé de 12 buts à 52 buts avec les 67’s. Ça n’arrive pas par hasard. »

– Un recruteur de l’Ouest