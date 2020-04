Les banques alimentaires sont plus sollicitées que jamais

La pandémie de COVID-19 épargne bien peu de gens. Au-delà des personnes qui en sont atteintes, ils sont plusieurs à se tourner vers les banques alimentaires pour s’alimenter.

• À lire aussi: [EN DIRECT DIMANCHE 19 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: COVID-19: le bilan grimpe à 877 décès au Québec

Certains organismes ont vu la demande augmenter considérablement. Pour le moment, elles disent tenir le coup, mais toute l'aide reste bienvenue.

C’est notamment le cas de Jeunesse au Soleil qui aide des centaines de personnes.

«Normalement, chaque jour, il y avait environ 100 familles qui venaient à Jeunesse au Soleil chercher de l'aide alimentaire à la banque alimentaire. Maintenant, on est rendus à 150 familles par jour», indique Anne St-Arnaud, directrice des communications de l’organisme.

Mme St-Arnaud et son équipe ne chôment pas puisqu’ils doivent maintenant tout livrer à ses bénéficiaires.

L'organisme a dû complètement se réorganiser pour remplacer des bénévoles trop fragiles et augmenter les livraisons puisqu'il n'y a plus de distribution sur place.

«Beaucoup de fois, il y avait des gens qui ont essayé de me donner 5 $ ou 2 $, mais à ce moment-là, je dis que ce n’est pas le temps de faire ça et on aide tout le monde», raconte un des livreurs Runny Skerritt.

Dans la région de Montréal, il y a 250 organismes, qui comme Jeunesse au Soleil, vont faire le plein chez Moisson Montréal. Il y a deux semaines, la direction a augmenté de 30 % ses stocks pour répondre à la demande.

«Pour vous donner un ordre de grandeur, l'année passée, on a donné 85 millions $ de nourriture aux 250 organismes à Montréal. Et là, cette année, on s'enligne pour en donner 25 millions $ de plus», envisage le directeur général Richard D. Daneau.

Il commence toutefois à manquer des produits de base comme de la farine ou de l'huile. L'autre chose qu'il pourrait bien manquer, c'est l'argent.

Difficile de maintenir les collectes de fonds traditionnelles, les tournois de golf, par exemple.

«Si le golf, ça nous donnait un quart de million, c'est un quart de million de dollars qu'on n’aura pas cette année», dit-il.

Si vous voulez faire un don non périssable ou encore donner de l'argent, la meilleure façon de le faire, c'est de composer au téléphone le 211.