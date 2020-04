Les ressources intermédiaires crient à l’aide

Contrairement aux préposés qui se trouvent dans les CHSLD, les employés des ressources intermédiaires n’ont pas reçu encore l’augmentation de salaire promise par Québec au début du mois.

La hausse de 4 $ de l’heure pour les préposés aux bénéficiaires se fait toujours attendre dans ces résidences qui accueillent des personnes en perte d’autonomie ou qui vivent avec une déficience physique ou intellectuelle.

«On a l’impression que les ressources intermédiaires sont carrément oubliées. Elles hébergent plus de 16 000 personnes. Ce sont des gens très vulnérables à la COVID-19», a expliqué Johanne Pratte, directrice générale de l’Association des Ressources Intermédiaires d'Hébergement du Québec (ARIHQ).

Les employés de ces établissements désertent donc pour obtenir un meilleur salaire dans les CHSLD. Pour Alain Allaire, la situation est alarmante. En 2 semaines, il a perdu 7 de ses 15 employés. Pour combler le manque, il doit travailler plus de 100 heures par semaine.

«On se demandait ce matin combien de temps nous serons capables d’endurer ça. Ce n’est pas humain travailler comme ça», a-t-il confié.

Le salaire des préposés aux bénéficiaires dans les ressources intermédiaires varie entre 13 et 14$/h. Dans les CHSLD, c’est souvent le double.

Pour sa part, Louise Bastien s’inquiète pour sa mère qui habite dans une résidence infectée.

«Il y a plusieurs employés qui ont quitté, soit parce qu’ils étaient positifs au coronavirus, soit parce qu’ils ont peur d’attraper l’infection. C’est inquiétant parce que, oui, j’ai des informations d’infirmières ou de préposés, mais je n’ai pas de contact avec ma mère», a raconté Mme Bastien.

L'ARIHQ demande donc au gouvernement d'agir avant qu'il ne soit trop tard.

«Ultimement si les gens ne sont plus capables d’offrir le service, il y a deux solutions. Soit nous allons nous aussi demander l’aide de l’armée pour donner les services ou soit ces personnes-là vont devoir être hospitalisées parce qu’on ne pourra plus les garder. Il n’y aura plus de personnel» a conclu la directrice générale de l’ ARIHQ.

Habituellement, une ressource intermédiaire est un milieu de vie possible lorsque les gens ne peuvent plus rester à la maison, mais ne nécessitent pas une place en CHSLD.

Les ressources intermédiaires sont entièrement financées par le gouvernement.