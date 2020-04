Les retrouvailles sont loin d’être toujours heureuses

Le texte de AS, cette femme qui proclame son droit inaliénable d’enfant abandonnée à la naissance de connaître ses origines, me donne envie de lui répliquer que les retrouvailles entre les enfants donnés en adoption et leurs mères biologiques ne peuvent jamais être heureuses ni satisfaisantes. Pour la bonne et simple raison qu’une mère qui abandonne son enfant est à mes yeux obligatoirement une personne méchante qui se débarrasse.

Il faut arrêter de chercher d’autres raisons à leur geste. Ma femme a retrouvé sa mère juste avant de mourir à 35 ans et ce fut la pire chose qui pouvait lui arriver, puisque cette dernière lui a raconté qu’elle l’avait abandonnée parce qu’elle n’avait pas d’argent pour la faire vivre. Voyons donc, est-ce une raison valable pour poser un tel geste ? Eh bien moi je dis NON ! Ma femme est morte en me laissant ma fille à élever et moi je ne l’ai pas abandonnée pour une vulgaire question d’argent.

S.A.

De un, je vous signale que la loi 113 qui donne aux enfants adoptés le droit de connaître leurs origines est réclamée depuis trop d’années par ces derniers pour qu’on la rejette comme vous le faites. La preuve de son bien-fondé, c’est que votre femme elle-même a tout fait pour retrouver la sienne avant de mourir.

Et de deux, je vous trouve bien vite sur la gâchette pour porter de telles accusations de malveillance à l’endroit de femmes qui, la plupart du temps à une certaine époque, n’avaient pas le choix d’abandonner leur enfant sous la pression sociale.