Pourquoi ma fille me rejette-t-elle ainsi?

J’ai eu ma fille avec mon premier mari qui m’a fait vivre l’enfer pendant 25 ans avant que je ne me décide à divorcer. Ma fille m’a accueillie chez elle pendant ma période de transition entre mon départ de chez son père et mon arrivée dans mon nouveau logement. Nous avons profité de ce temps pour nous faire des confidences, et ma fille me semblait avoir compris mes raisons de quitter son père violent et alcoolique. Malgré cela, je l’ai toujours laissée libre de le revoir.

Puis j’ai fait la connaissance d’un homme charmant qui est venu vivre avec moi. Ma fille ne l’a pas pris et elle a cessé net de me voir sans donner d’explication. Je ne sais pas si mon ex a démenti ce que je lui avais dit à son sujet ou si c’est parce qu’elle n’apprécie pas mon nouveau conjoint, mais toujours est-il qu’elle m’a rejetée de sa vie. Comment faire pour la faire parler ?

Moi qui me suis sacrifiée pour ne pas séparer ma fille d’un père qui usait sur moi d’une rare violence psychologique et à qui l’alcool ne faisait pas, je suis décontenancée. Comment lui faire cracher sa vérité ?

Une mère qui se sent lésée

À moins qu’il ne se soit passé entre elle et vous quelque chose que vous me cachez volontairement, la seule raison qui pourrait justifier un tel comportement de sa part serait qu’elle se retrouve dans un conflit de loyauté envers son père. Même si elle est au courant de sa violence ainsi que de son alcoolisme qui ont certainement altéré sa vie d’enfant, le fait d’accepter votre deuxième conjoint consisterait à commettre un acte de trahison à son égard.

Tout cela peut vous paraître irrationnel, mais comme il s’agit d’émotions ressenties de sa part, il est possible que ça la perturbe. Cessez de vous acharner à vouloir la faire parler, car ça risque de la cantonner encore plus dans son mutisme. Faites-lui savoir que son attitude vous chagrine, mais que vous la respectez dans son choix et que vous serez toujours là pour elle, si jamais elle revenait à de meilleurs sentiments.