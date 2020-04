Respect mutuel entre Gretzky et Ovechkin

Actuellement à la chasse du record de Wayne Gretzky pour le nombre de buts dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Alexander Ovechkin a indiqué n’avoir que du respect pour la Merveille.

Âgé de 34 ans, le Russe a inscrit 706 buts en carrière, soit 188 de moins que les 894 de Gretzky. Les deux hommes ont discuté de la situation lors d’une vidéoconférence organisée par le réseau Sportsnet, dimanche.

«Je crois que c’est sa vision du jeu, la façon dont il contrôlait le jeu, a répondu Ovechkin lorsqu’on lui a demandé ce qu’il admirait le plus du jeu de Gretzky. La façon dont il rendait les joueurs meilleurs autour de lui. C’est un talent spécial. Je crois que les joueurs qui ont joué avec lui sont chanceux parce qu’ils ont eu beaucoup de points et de coupes en plus d’avoir une bonne histoire à raconter à la retraite.»

«Ils vont pouvoir dire à leurs petits-enfants: "vous savez quoi? J’ai joué avec Wayne Gretzky et il me passait la rondelle." C’est incroyable.»

Ovechkin était également très impressionné par le style de Gretzky, dont le record de 2857 points ne risque pas, pour sa part, d’être battu avant un moment.

«Il n’était pas très physique, mais il était intelligent sur la glace. Vous pouvez le voir avec ses faits saillants. Chaque fois qu’il avait la rondelle, quelque chose arrivait. C’est formidable et amusant à regarder.»

Une passion marquante

Gretzky, quant à lui, n’a pas besoin de se tourner vers les archives pour analyser le jeu d’Ovechkin. Il peut admirer son dauphin dans le confort de son salon. Pour sa part, c’est la passion d’Ovechkin qu’il admire le plus.

«Son amour pour le sport, vous ne pouvez pas le cacher, a dit Gretzky. Je le compare à celui de Gordie Howe et Mark Messier. Une joie et un amour purs, simplement. Chaque fois qu’il saute sur la glace, vous pouvez voir qu’il sourit.»

L’ancien des Oilers d’Edmonton a d’ailleurs avancé qu’Ovechkin était l’un des rares joueurs – mentionnant au passage les Québécois Mike Bossy et Guy Lafleur – à avoir changé le hockey.

«[Ovechkin] génère de l’attaque et des jeux pour chacun de ses coéquipiers [sur le jeu de puissance]. Je l’ai dit à mon fils l’autre jour: tout le monde sait où il va se placer et ce qu’il va faire et il marque quand même 60 buts.»

«C’est spécial. Je l’admire. J’adore le regarder jouer et il a eu un impact positif énorme sur notre sport.»

S’ils n’auront jamais l’occasion de se mesurer sur la glace, «Ovi» et Gretzky pourront le faire virtuellement, puisqu’ils disputeront une série au meilleur de trois rencontres à «NHL 20», mercredi soir. Elle sera diffusée sur le compte Twitch des Capitals de Washington.

Les partisans pourront faire des dons à la Banque alimentaire d’Edmonton et à la fondation «Feeding the Frontlines».