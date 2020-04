Un agent dans le coma : Les policiers inquiets de patrouiller dans le métro

MONTRÉAL | Alors que l'un de leurs confrères qui patrouillait dans le métro repose entre la vie et la mort après avoir contracté la COVID-19, les policiers de Montréal exigent une enquête pour déterminer le risque de contamination dans ces grands espaces souterrains.

La Fraternité des policiers et policières de Montréal demande à la CNESST qu'une enquête soit menée «dans un très court laps de temps» pour savoir si les mesures de protection en place sont suffisantes et réduisent au maximum les risques de contamination chez ses membres.

Le métro constitue à l’heure actuelle un espace public à haut risque de contamination pour les policiers, écrit l'avocat du syndicat, Me Laurent Roy, dans une lettre adressée samedi à la Direction générale des opérations en prévention-inspection CNESST.

Même s’il n’est pas possible de savoir exactement comment ils ont contracté la maladie, deux policiers affectés à la section métro ont été testés positifs à la COVID-19, et l’un d’entre eux est présentement hospitalisé. Il a été intubé et plongé dans un coma artificiel.

«On n'attendra pas d'en avoir 50 (policiers atteints) avant de faire une enquête», lance le président de la Fraternité, Yves Francoeur. «On demande à la CNESST de dépêcher un inspecteur pour mesurer la qualité de l'air (dans le métro) et discuter avec les policiers sur le terrain», mentionne-t-il.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Inspecteurs de la STM

L’inquiétude est partagée par les inspecteurs de la Société de transport de Montréal (STM). Leur syndicat croit aussi que le risque de propagation du virus dans le métro est élevé. «Il faut une enquête pour que nous ayons l’heure juste sur notre milieu de travail», explique le président Kevin Grenier.

Celui-ci mentionne également qu’une forte hausse du nombre d'agressions envers les agents de la paix est observée depuis le début de la crise.

«Certains se font même un plaisir de prétendre qu’ils sont atteints de la COVID-19, ils nous crachent dessus en fonçant vers nous», déplore celui qui représente près de 170 inspecteurs de métro de la STM.

Heureusement, aucun inspecteur de la STM n'a été testé positif à la COVID-19.