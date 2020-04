Un ancien bourreau de l’Impact bientôt au Brésil?

L’ex-attaquant du Toronto FC Sebastian Giovinco pourrait être transféré prochainement à la formation de Vasco da Gama, qui évolue au sein de la Serie A brésilienne.

D’après ce qu’a rapporté dernièrement le quotidien Gazzetta dello Sport, cette organisation a sous mis une offre au club saoudien Al-Hilal pour lequel joue l’athlète de 33 ans. Le même journal a ajouté que les pourparlers entre les deux équipes sont avancés.

Giovinco possède un contrat valide jusqu’en 2022 et selon diverses sources, son salaire annuel est d’approximativement 11,5 millions $. Vasco da Gama serait intéressé à l’embaucher pour deux ans.

Cependant, le principal concerné avait admis plus tôt cette année au site Cronachedispogliatoio qu’il souhaitait revenir en Italie pour jouer en Serie A et dans la formation nationale de son pays. Aussi, les clubs de Bénévent et de Parme auraient manifesté leur intérêt pour mettre la main sur la «Fourmi atomique».

«La seule façon de retourner dans le giron de l’équipe nationale est de me retrouver en Italie et de faire quelque chose d’excellent qui me permettrait d’avoir une chance de lutter pour un poste», avait mentionné Giovinco par le biais de propos rapportés par le «Toronto Sun».

Le vétéran a quitté le TFC avant la saison 2019. Joueur le plus utile à son club dans la Major League Soccer en 2015, il a amassé 73 buts en 125 matchs en carrière dans le circuit Garber, séries éliminatoires comprises.