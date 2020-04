Un gros nom du baseball bientôt à la retraite?

Les admirateurs du joueur de deuxième but des Red Sox de Boston Dustin Pedroia devront éventuellement se faire à l’idée de ne plus le revoir sur un terrain des ligues majeures.

Le gérant de la formation du Massachusetts, Ron Roenicke, a mentionné la semaine passée qu’il avait discuté avec l’homme de 36 ans. Ennuyé par des problèmes chroniques au genou, Pedroia a participé à neuf matchs au cours des deux dernières campagnes et rien ne laisse présager un retour à l’action. C’est plutôt l’option de la retraite qui semble la plus probable.

«Il va très bien avec sa famille, a mentionné l’entraîneur durant une vidéoconférence il y a quelques jours. Je ne veux pas parler pour lui, mais il n’est pas encore au point où il croit pouvoir tenter un retour au jeu et se joindre à nous. Actuellement, il est un peu la maman qui fait tout. Il va à l’épicerie et magasine pour toute la maisonnée. Je sais qu’il n’est pas très à l’aise avec cela. Je suis allé moi-même au magasin à quelques reprises et c’est très énervant.»

«Je crois que présentement, il veut juste s’assurer que tout le monde dans sa famille est en santé.»

Quadruple vainqueur du Gant doré et joueur par excellence dans la Ligue américaine en 2008, Pedroia était inactif quand les Sox ont gagné la Série mondiale en 2018. Dans le cadre de sa remise en forme, il a régressé en janvier et reste sur le carreau. Son contrat est valide jusqu’à la fin de la campagne 2022 et il doit toucher 13 millions $ par année d’ici là.