Fini le stade du ben, ben cute «Ça va bien aller»... À partir de maintenant on entre dans le «Y faut toffer!»

Toffer: néologisme ou calque de l’anglais (tough) qui veut dire tenir le coup, endurer, résister...

C’est ben beau les arcs-en-ciel pis les nuages au bout avec le beau slogan, mais désolé, je n’en suis plus là. Et je ne suis pas le seul, manifestement. Plus je discute, plus je me rends compte qu’on est rendu ailleurs.

On a compris, collectivement, que c’est un beau merdier tout ça, que ce virus nous a mis le nez dans certaines de nos contradictions les plus gênantes... Comme la façon dont sont traités les aînés chez nous. Ou encore comment notre système de santé, charcuté, trituré par des réformes, dont la plus récente, celle de l’ex-ministre Barrette, est magané.

On y fait des miracles, il y a là une encyclopédie pleine de récits de bravoure, de gens qui se démènent, qui risquent leur vie en temps de pandémie. Mais il est magané, ce système de santé. C’est déprimant quand on considère les ressources astronomiques qui y sont pompées...

Lors du dernier budget (bon, on l’a oublié celui-là...) c’était 49,6% des dépenses de programmes gouvernementales... La moitié des dépenses!!! Ouch!

Pis y faut quémander l’aide de l’armée canadienne pour nous aider...

Y’a quelque chose de surréaliste là-dedans.

Break de la grand-messe

Au moins, pendant deux jours, on aura eu un break de la grand-messe de 13h. Ça commençait à devenir redondant tout ça. Et anxiogène. Le décompte des cas et des morts du jour, les remerciements, les mimiques du sympathique Horacio.

On a fait le tour.

Cette conférence de presse, cette mise à jour, elle ne devrait se tenir que dans l’éventualité où le gouvernement a quelque chose d’important à nous dire. Une nouvelle annonce, un développement majeur, une explication essentielle; comme celle de la stratégie adoptée pour le déconfinement à venir.

On a compris le principe, on n’a plus besoin du pep talk quotidien pour toffer. Les derniers récalcitrants, ce n’est pas d’encouragements qu’ils ont besoin, ceux-là ne comprendront jamais.

On va toffer

Dans la grande cour d’une compagnie de transport de Saint-Eustache, des hommes, des camionneurs de profession, sont confinés dans leurs gros camions. Ils passent le temps – et leur 36 (dans le sens de ce 36 heures de break qu’il est obligatoire de prendre entre deux livraisons) – en discutant entre eux, en attendant de repartir vers les États-Unis.

Il y a quelque chose de terrible là-dedans. Et qui relève d’un dévouement hors du commun. Ces camionneurs, qui se coupent de leurs familles, qui refusent de retourner chez eux, pour ne pas contaminer leurs proches. Qui apprennent les rudiments de Zoom pour les saluer aussi.

Mon père est de ceux-là. Il ne viendra plus à la maison voir ses petites-filles. Pas question de prendre de risque. Et c’est trop dur pour lui de les voir à distance pour aller ensuite s’encabaner dans son loft sans voir personne.

L’économie continue de rouler, les marchandises sont encore acheminées, mais pour ce faire, il y a des hommes et des femmes qui font des sacrifices. On a beaucoup levé notre chapeau pour les gens du système de santé, permettez-moi de lever ma casquette pour remercier les camionneurs.

Voilà ce qu’il m’a dit, le paternel, quand je lui ai demandé si «ça allait bien»...

«On va toffer... Y faut toffer.»