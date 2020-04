Anthony Fauci met en garde les manifestants

Si on s’attend généralement à ce que ce soit le président qui appelle au calme et au respect des mesures, cette fois c’est l’expert en santé publique qui lance un avertissement aux manifestants.

C’est un peu le monde à l’envers. Alors que Donald Trump incite des manifestants à libérer certains États démocrates qui ont imposé des mesures strictes de confinement, Anthony Fauci a plutôt préféré les mettre en garde contre les retombées de leurs actions.

Inquiets, acculés à la faillite ou tout simplement mal informés, les manifestants souhaitent un assouplissement des mesures de confinement et une relance économique dans les plus brefs délais dans certaines régions.

S’il est vrai que tous ne sont pas affectés de la même manière par la propagation du virus, il serait imprudent d’accélérer la reprise dans les circonstances actuelles. Le sommet du nombre d’infections n’est pas encore atteint et on procède encore à un nombre insuffisant de tests de dépistage.

Anthony Fauci a tenu à rappeler qu’un déconfinement trop rapide risquait d’entraîner des conséquences bien plus graves que ce à quoi l’économie du pays est confrontée actuellement. Le retour doit être progressif et s’appuyer sur des données plus fiables que celles dont on dispose actuellement.

Le message de Fauci est cohérent avec le plan de relance en trois étapes présenté par le président la semaine dernière. S’il doit revenir à la charge aujourd’hui, c’est que le président s’est empressé de contredire son propre plan dans des gazouillis publiés depuis.