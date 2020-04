Bohemian Rhapsody, façon Jacob Roberge

Si plusieurs artistes connus s’illustrent ces jours-ci avec des performances musicales virtuelles, un jeune de 22 ans de Québec, Jacob Roberge, est lui aussi en train de devenir une star du web grâce à sa relecture de Bohemian Rhapsody.

Non seulement sa voix impressionnante est à la hauteur du succès de Queen, mais Jacob Roberge joue de tous les instruments sur la chanson. Le diplômé en chant classique du Cégep de Sainte-Foy a mis sept jours à faire les arrangements et le mixage tout seul dans son studio, aménagé dans une pièce de son 4 et demi.

Il a ainsi superposé 43 pistes de voix et 20 pistes de guitare qu’il a enregistrées séparément, pour donner de l’ampleur à la chanson, en plus d’enregistrer le piano, la basse et la batterie. Au moment d’écrire ces lignes, lundi, la vidéo avait été vue sur YouTube plus de 40 000 fois.

« Ça m’a pris environ 50 heures faire tout ça, confie le musicien à l’autre bout du fil, fier du résultat. Ça fait à près deux ans que j’ai en tête le projet de la faire de cette façon-là, avec les instruments et les voix. Mais je n’avais pas l’équipement disponible. »

Jacob Roberge suit des cours de chant depuis qu’il a dix ans. Pas étonnant, donc, qu’il puisse s’attaquer si justement à une pièce musicale aussi complexe que Bohemian Rhapsody.

Une carrière en musique

Pour les instruments, le musicien confie jouer depuis qu’il a environ 12 ans, mais il est autodidacte. « J’ai tout appris par moi-même », fait-il savoir.

Celui qui a terminé ses études en chant classique au cégep a cumulé des contrats dans les dernières années. On a pu le voir dans la comédie musicale Fame à l’été 2018, et il travaillait, avant la crise, comme conseiller dans un magasin d’instruments de musique.

À l’arrêt à cause de la pandémie, Jacob Roberge a décidé de s’amuser dans son studio en espérant se faire connaître sur le web. Il s’est aussi amusé à faire, de la même manière que Bohemian Rhapsody, la chanson thème de Salut, Bonjour!. Il travaille déjà sur un autre vidéo, qu’il dévoilera d’ici deux ou trois semaines, avec une chanson de la même époque. « J’ai toujours aimé la vieille musique. Autant avec ma mère que mon père, j’ai toujours baigné là-dedans. Bohemian Rhapsody, je tripe sur cette chanson-là. »