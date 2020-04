COVID-19: Québec demande un engagement «à temps plein» de deux semaines dans les CHSLD

Le premier ministre François Legault a demandé lundi aux travailleurs de la santé un engagement «à temps plein de deux semaines» pour soigner les quelque 4000 personnes touchées par la COVID-19 dans les résidences pour aînés de la province.

«On a besoin de personnes à temps plein pour éviter qu’il y ait du va-et-vient dans les établissements et que les équipes soient habituées de travailler ensemble», a précisé François Legault lors de son point de presse quotidien.

Après une discussion avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), la Dre Diane Francoeur, Québec a convenu de limiter le travail dans les hôpitaux aux «activités urgentes» pour deux autres semaines afin d'affecter des médecins à temps plein dans les résidences pour personnes âgées.

«Tout ce qui est possible d'être reporté, ce sera reporté parce que l'urgence nationale c'est d'amener le plus de monde possible à temps plein dans nos résidences pour ainés», a indiqué François Legault.

La ministre de la Santé, Danielle McCann, a assuré que les patients qui ont besoin de traitements urgents seront toujours pris en charge par le réseau de la santé. «N'hésitez pas à consulter», a-t-elle insisté.

François Legault demande aussi au personnel de la santé des régions moins touchées de se rendre à Montréal pour y prêter main-forte. Québec a prévu des hôtels pour loger les volontaires qui accepteront de se déplacer dans la métropole.

Toujours des absences à combler

Près de 6000 employés du réseau de la santé sont présentement absents puisqu'ils sont infectés ou craignent de l'être. Dans les résidences pour personnes âgées, ce sont toujours plus de 2000 absences qui restent à être comblées.

Pour y parvenir, la ministre de la Santé a annoncé que 2195 étudiants en santé ont offert leur aide pour travailler en CHSLD.

Les fonctionnaires provinciaux en sont par ailleurs toujours à réviser les candidatures soumises via le portail «Je contribue!». À ce sujet, le premier ministre a précisé que ce sont 19 000 candidatures qui ont été soumises et non plus de 50 000 comme on l'avait d'abord rapporté.

«On s'est rendu compte que certains avaient donné leur nom deux, trois ou dix fois», a révélé François Legault.

Québec est également en train de mobiliser des fonctionnaires qualifiés en ressources humaines et en entretien ménager afin de venir prêter main-forte aux préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD.

François Legault a par ailleurs annoncé avoir convoqué les syndicats pour régler rapidement la question de la rémunération des préposés aux bénéficiaires.