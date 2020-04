COVID-19: un peu plus d'une centaine de morts supplémentaires au pays

Le bilan lié à la COVID-19 a continué de s'alourdir au Québec et au Canada, lundi, avec l'annonce des décès d'un peu plus d'une centaine de personnes en 24 heures.

En début d'après-midi, on dénombrait un total de 36 831 cas de COVID-19 au Canada depuis le début de la pandémie, soit 1775 de plus que la veille. La maladie a emporté 1690 Canadiens, un nombre en hausse de 103 décès.

Comme à l'habitude, le Québec a fourni les plus importantes hausses au bilan national avec 962 nouveaux cas, pour un total de 19 319, et 62 morts supplémentaires pour un total 939 décès. Le Québec recense 52,5 % des cas et 55,5 % des morts au Canada.

Le bilan québécois risque fort probablement de continuer à grimper. En effet, le premier ministre François Legault a révélé, lundi, qu'environ 4000 personnes sont infectées dans les résidences pour aînés de la province. De plus, le nombre d'hospitalisations est reparti à la hausse, après quelques jours de stagnation, avec 1169 patients infectés par la COVID-19 à l'hôpital (+ 67), dont 198 aux soins intensifs (+15).

De son côté, l'Ontario a fait état de 606 nouveaux cas sur son territoire, pour un total de 11 184 tests positifs à ce jour, tandis que 31 patients de plus ont perdu leur combat contre la maladie pour un total de 584.

Il s'agit d'une journée record en Ontario pour le nombre de nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures.

Malgré tout, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a laissé entendre que sa province pourrait avoir atteint le pic de l'épidémie. Son équipe travaille à élaborer un plan de réouverture de l'économie, a-t-il affirmé.

«Ce combat n'est absolument pas fini. Nous n'en sommes par là pour le moment, mais nous voulons donner aux gens de l'espoir», a-t-il cependant tempéré.

L'Est tiré d'affaire... ou presque!

Du côté des bonnes nouvelles, trois des quatre provinces de l'Atlantique semblent en bonne voie de vaincre la maladie, bien que leurs dirigeants continuent d'insister sur l'importance de respecter les règles de distanciation sociale.

Le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador n'ont annoncé aucun nouveau cas de COVID-19 sur leur territoire respectif. Il s'agit d'une tendance de plus en plus tangible dans ces provinces.

Ainsi, le Nouveau-Brunswick n'a recensé qu'un seul cas depuis cinq jours, tandis que l'Île-du-Prince-Édouard n'en compte qu'un seul depuis le 8 avril. Terre-Neuve, qui a pendant un temps été la deuxième province la plus touchée au pays au prorata de sa population, n'a pas recensé de nouveau cas depuis deux jours et n'a eu qu'une poignée de nouveaux patients la semaine dernière.

Seule ombre au tableau: la Nouvelle-Écosse semble assister à une accélération de la propagation du coronavirus sur son territoire. Les autorités sanitaires de cette province ont annoncé, lundi, la découverte de 46 nouveaux cas, un nombre record en Nouvelle-Écosse, pour un total de 721 personnes malades à ce jour.

Scénario similaire dans l'Ouest

La situation des Maritimes rappelle celle des Prairies, où l'Alberta a rapporté 105 nouveaux cas de COVID-19 lundi, ainsi que quatre décès supplémentaires.

Pendant ce temps, le Manitoba et la Saskatchewan ont, chacun, rapporté un seul test positif sur leur territoire lundi. Un décès a aussi été déploré au Manitoba.

De son côté, la Colombie-Britannique a confirmé sa tendance à la baisse des dernières semaines en annonçant 52 cas et cinq décès, qui s'échelonnent cependant sur 48 heures, la province n'ayant pas fait de mise à jour de son bilan dimanche.

Les cas confirmés et les morts liées à la COVID-19 au Canada:

Québec: 19 319 cas (939 décès)

Ontario: 11 184 cas (584 décès)

Alberta: 2908 cas (59 décès)

Colombie-Britannique: 1699 cas (86 décès)

Nouvelle-Écosse: 721 cas (9 décès)

Saskatchewan: 316 cas (4 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 257 cas (3 décès)

Manitoba: 254 cas (6 décès)

Nouveau-Brunswick: 118 cas

Île-du-Prince-Édouard: 26 cas

Yukon:11

Territoires du Nord-Ouest: 5

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Total des cas confirmés: 36 831

Total des décès: 1690