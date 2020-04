De l’air pour les aînés

Samedi, j’écrivais qu’il faudrait adapter nos mesures d’éloignement social pour permettre à la société de fonctionner dans l’attente d’un vaccin. Je veux développer sur la situation des aînés.

Présentement, nous limitons tous nos activités afin d’éviter de devenir des vecteurs de contamination.

Si on demande aux gens de plus de 70 ans d’éliminer toutes leurs sorties, c’est parce qu’ils sont plus susceptibles de mourir de la maladie.

Il me semble que les personnes âgées en santé qui vivent seules devraient avoir la liberté de choisir à quel niveau de risque elles désirent s’exposer.

On devrait utiliser le temps d’antenne pour les informer à ce sujet plutôt que de les admonester.

Pas des détenus

Évidemment, si une personne vit dans un établissement où habitent plusieurs aînés et qu’elle risque d’y ramener la maladie, c’est différent, mais là encore, on pourrait faire autrement.

J’ai une dame qui m’écrit depuis le début de la crise.

À la résidence privée pour personnes autonomes où elle habite, on a cessé la livraison du journal, on ne peut plus commander à manger à l’extérieur, on a mis fin aux activités de groupe. Il n’y a aucun cas dans sa maison. C’est un traitement exagéré.

Nos aînés ne sont pas des détenus et n’ont pas à être traités comme tels.

Protéger quelle vie ?

Nous sommes nombreux à avoir lu le texte touchant de Dominic Champagne qui n’a eu droit qu’à dix minutes pour dire adieu à sa mère qui allait mourir de la COVID-19.

La dame allait décéder de toute façon, son fils était protégé par une visière, une jaquette et des gants. Pourquoi diable l’avoir aussi cruellement limité ?

Évidemment, c’est une surcharge pour le personnel, d’avoir à diriger les membres des familles, les habiller et leur expliquer comment faire, dans un contexte où c’est la chienlit dans les CHSLD.

À mesure qu’on reprendra le contrôle, il faudra toutefois se rappeler que si la vie mérite d’être protégée, il faut aussi qu’elle mérite d’être vécue.