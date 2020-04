Des préposés aux bénéficiaires mal formés?

Résidences désertées et préposées symptomatiques au travail: la Fédération professionnelle des préposés aux bénéficiaires rejette le blâme sur le manque de protection, mais aussi la formation «questionnable» de certains employés du réseau.

«Dans les résidences pour personnes âgées aux ressources intermédiaires, bien souvent, les préposés aux bénéficiaires ont des formations, on pourrait dire questionnables», a affirmé le PDG de la Fédération professionnelle des préposés aux bénéficiaires du Québec (FPBQ), Michel Lemelin , en entretien avec Benoit Dutrizac lundi matin à QUB radio.

«Bien souvent les gens n’ont pas de diplôme d’étude professionnelle, n’ont pas le savoir académique. On engage des gens sans formation ou avec peu de formation», a-t-il renchéri.

Si les préposés aux bénéficiaires sont habitués à composer avec des vagues d’influenza et de gastro, le manque de formation de certains d’entre eux a pu avoir des effets dévastateurs face à la pandémie de la COVID-19 dans certains établissements, selon M. Lemelin.

«Quand on n’a pas suffisamment de formation et qu’on n’a pas de suivi rigoureux des façons de faire, on n’applique pas en tant que tel les mesures qu’on exige», a-t-il expliqué.

M. Lemelin croit que le manque d’équipement de protection dénoncé dès le début mars par des préposés les a rendus d’autant plus «démunis» et que le gouvernement du Québec a «sous-estimé» cet approvisionnement dans les foyers pour aînés.

Plus d’équipement grâce aux médecins spécialistes

Le président et directeur général de la FPBQ salue par ailleurs les efforts de la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Dre Diane Francoeur, qui a insisté pour que des équipements de protection soient à la disposition des médecins spécialistes, sans quoi ils n’interviendraient pas dans la crise.

«Ils [les préposés aux bénéficiaires] ont bon espoir d’obtenir beaucoup plus d’équipement de protection grâce aux médecins spécialistes [...] Ça a été une très bonne chose», a-t-il fait savoir.

Il ajoute que les préposés aux bénéficiaires accueillent favorablement l’aide des médecins spécialistes qui agiront comme des «capitaines» et qui assureront une meilleure gestion médicale des établissements.

Motivation freinée par la bureaucratie

M. Lemelin soutient que plusieurs préposés aux bénéficiaires qui travaillent avec des élèves ayant un handicap au sein de commissions scolaires ont aussi tenté de venir en aide dans les foyers pour aînés de la province. Malheureusement, plusieurs ont préféré rester à la maison, car ils ne veulent pas être payés en double.

Selon M. Lemelin, ils préfèreraient aller donner un coup de main en résidence de manière bénévole, ce qui n’est pas possible.