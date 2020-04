[EN DIRECT LUNDI 20 AVRIL] Tous les développements de la pandémie de coronavirus

La nouveau coronavirus a fait plus de 165 000 morts dans le monde depuis son apparition en Chine en décembre.

Ne manquez rien des derniers développements de la pandémie de COVID-19 au pays et dans le monde.

DERNIER BILAN | 7h00

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 2 415 370

Morts: 165 939

AU PAYS

Cas confirmés: 34 813

Morts: 1583

AU QUÉBEC

Cas confirmés: 18 357

Morts: 877

AILLEURS DANS LE MONDE

ÉTATS-UNIS | Près de 760 000 cas et plus de 40 000 morts

ITALIE | Près de 180 000 cas et près de 24 000 morts

ESPAGNE | Plus de 200 000 cas et plus de 20 000 morts

FRANCE | Près de 150 000 cas et près de 20 000 morts

Toutes les nouvelles du lundi 20 avril 2020

6h30 | Jugeant le coronavirus «sous contrôle», l’Allemagne entame lundi son déconfinement, une lente et délicate opération dans une Europe cloîtrée depuis des semaines, encore meurtrie par la pandémie, mais impatiente de relancer son économie.

À ce jour, le continent européen a payé le plus lourd tribut à la maladie, comptabilisant près des deux tiers des 164 000 morts recensés dans le monde. L’Italie a été le pays le plus touché (23 660 décès), suivi de l’Espagne (20 453), la France (19 718) et du Royaume-Uni (16 060), selon un dernier bilan de l’épidémie établi à partir de sources officielles.

6h20 | Le bilan quotidien du nouveau coronavirus en Espagne est passé lundi sous la barre des 400 morts pour la première fois en quatre semaines, s’établissant à 399 morts, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

AFP

4H50 | Des médecins japonais tirent la sonnette d’alarme, appelant les autorités à faire davantage pour éviter une saturation du système sanitaire du pays où le nombre de cas de COVID-19 enregistrés a dépassé les 10 000 ce week-end

4h00 | La Nouvelle-Zélande lèvera la semaine prochaine certaines des restrictions ordonnées pour combattre le nouveau coronavirus, la première ministre Jacinda Ardern ayant fait état lundi de succès après «l’explosion incontrôlée» du nombre de cas.

1h30 | Un infectiologue japonais, critique de la gestion de la pandémie de coronavirus par les autorités locales, s’est dit lundi «très pessimiste» sur la possibilité que les Jeux olympiques de Tokyo, déjà reportés d’un an, puissent avoir lieu en juillet 2021.