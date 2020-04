Hôpitaux de Montréal : Hausse d’achalandage dans les urgences

Après des semaines d’accalmie, des salles d’urgence à Montréal ont connu un pic d’admission dans les derniers jours, au point d’avoir un taux d’occupation au-delà de leur capacité.

« Ce retour à notre ‘normale’ dans un contexte de pandémie est à surveiller de près », a commenté sur les réseaux sociaux l’urgentologue et chef du service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal, le Dr Alain Vadeboncoeur.

Depuis le début du confinement, les salles d’urgence ont connu une importante baisse d’achalandage. À Laval par exemple, le taux d’occupation des civières est sous la barre du 50%, tandis qu’en Abitibi-Témiscamingue, il était d’à peine 24 % ce lundi.

Cette baisse est liée à la crise sanitaire, car des personnes malades préfèrent éviter les urgences de crainte de contracter la COVID-19.

Urgences

« Les gens attendent trop pour y aller », a d’ailleurs mentionné la ministre de la Santé Danielle McCann lors de son point de presse lundi, en rappelant que sans traitement, un problème même mineur peut devenir important s’il n’est pas traité.

Or, une congestion a été observée dans plusieurs hôpitaux de la métropole durant les derniers jours. Ce lundi, les salles d’urgence des hôpitaux Maisonneuve-Rosemont, Santa Cabrini, Lakeshore et Notre-Dame étaient saturées, tout comme l’Institut universitaire en santé mentale Douglas.

Cette hausse pourrait s’expliquer avec les transferts d’aînés vers les urgences. Car selon nos informations, des résidences refusent de reprendre un résident qui a été admis aux urgences tant qu’il n’a pas été testé pour la COVID-19, de peur qu’il contamine d’autres personnes, causant ainsi une congestion pouvant aller jusqu’à quelques jours.

Soins palliatifs

Un autre facteur serait la fermeture de plusieurs unités de soins palliatifs à Montréal, en raison de l’urgence sanitaire.

« Quand une personne ne peut plus rester à domicile, à Montréal, nous n'avons plus d'autre choix que de l'envoyer à l'urgence », affirment plusieurs responsables des soins palliatifs des CIUSSS de Montréal dans une lettre transmise dimanche au Ministère de la Santé et des Services sociaux.

Malgré tout, la situation dans les urgences du Québec est bien moins pire que ce qui était régulièrement observé dans les dernières années. Durant la journée de lundi, le taux d’occupation des civières en salle d’urgence était de 62 % au Québec. Et malgré certains hôpitaux débordés à Montréal, le taux moyen était de 72 %.