Je reste chez nous

Coup de cœur

Jeu vidéo

Journey To The Savage Planet

Photo courtoisie

Le jeu conçu par la boîte montréalaise Typhoon Studios amène le joueur sur une planète étrangère appelée AR-Y 26 où il devra explorer la faune et la flore colorée et loufoque. Tout le long de l’aventure, vous êtes guidé par une intelligence artificielle nommée E.K.O. qui a un humour plutôt baveux. Ce jeu d’aventure est hilarant, magnifique et exaltant à la fois. En plus c’est la voix de Katherine Levac qui vous guide tout le long du jeu.

Disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC

Je reste

Activité

Classe de maître virtuelle

En plus d’offrir ces films sur tv5unis.ca, le festival international de cinéma Vues d’Afrique diffusera également des classes de maîtres sur sa page Facebook. Aujourd’hui, les curieux pourront découvrir le Belgo-congolais Boris Ban Gils. Ce dernier a produit le film Viva Riva et Les rayures du Zèbre.

Aujourd’hui à 14h au www.facebook.com/vuesdafrique

Série

Les Invincibles

Photo courtoisie

Il maintenant possible de voir ou revoir la série écrite par François Létourneau et Jean-François Rivard qui avait connu retentissant de 2005 à 2009, Les Invincibles. Tout commence alors que Carlos, Rémi, Steve et P-A signent un pacte qui les oblige à rompre avec leur blonde à 21h tapante le lendemain. L’objectif? Être plus libre.

Disponible sur ICI Tou.tv depuis le 15 avril

Atelier

Déjouez les Codes!

Photo courtoisie

Le programme Déjouez les Codes! offre des ateliers gratuitement en ligne, afin d’initier les jeunes à la programmation informatique. Les activités sont conçues pour être amusantes tout en étant éducatives. Les parents doivent inscrire leur enfant sur le site web de l’organisme Grandir Sans Frontière.

Disponible au grandirsansfrontieres.org/cours-de-codage-en-ligne-gratuit depuis le 10 avril

Album

Gabriel Noël

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Gabriel Noël a fait paraître vendredi son tout premier album complet. L’artiste folk a créé des compositions au son vintage qui mélange des mélodies dansantes et parfois un peu aériennes.

Sorti le 17 avril

Livre

Le guide Plantzy

Photo courtoisie

Le guide Plantzy – Vivez en harmonie avec vos plantes vous aidera à choisir la plante qu’il vous faut, mais surtout à bien s’en occuper. L’équipe de Plantzy propose même des projets créatifs à faire chez soi.

Disponible depuis le 27 mars 2019

EP

Les voix levées – Jean-Christophe Lessard

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Jean-Christophe Lessard a rendu disponible son tout premier mini-album vendredi. Les voix levées est composé de quatre compositions aux sonorités folk rock qui sont des hymnes à la transformation sociale.

Sorti le 17 avril

Jeu de société

Hanabi

Photo courtoisie

Ce jeu de cartes est parfait et simple à apprendre, surtout en cette période de confinement. Tous les joueurs travaillent en équipe pour concevoir le plus beau feu d’artifice. Chacun a des cartes en main qui sont faces visibles vers les autres joueurs. En se donnant des indices, les joueurs pourront tranquillement deviner ce qu’ils ont dans leurs mains.

Sorti en 2010

Activité

Zumba en ligne

Photo courtoisie

Vanessa Arcega a choisi d’offrir ses cours de Zumba sur le web afin d’aider les Québécois à continuer à bouger en cette période de confinement. En plus, difficile de ne pas avoir un sourire en faisant de la Zumba!

Ce soir à 20h au www.facebook.com/Zumba-NDG-Vanessa-Arcega-403029036469290