«La dernière danse»: pour s’évader un peu

Comme bien des amateurs de sport, je prends mon mal en patience et je tente de me garder en forme à l’intérieur des balises fournies par les dirigeants de la santé publique.

Si j’ai dû faire mon deuil du début de la saison du baseball majeur (pour moi, le printemps arrive vraiment avec le premier «play ball!»), je n’irais cependant pas jusqu’à dire que les professionnels doivent reprendre les activités dans les plus brefs délais comme le souhaite le président ou encore, comme c’est le cas en Floride, que la lutte professionnelle est un service essentiel! Non, ce n’est pas une blague...

Pour ceux et celles qui souhaitent se distraire et qui en ont assez de regarder des reprises de vieux matchs ou d’entrevues qui tournent parfois en rond, Netflix diffusait hier les deux premiers épisodes de The last dance, La dernière danse. Produit par Netflix et ESPN, le documentaire raconte la saison 1997-1998 de Michael Jordan et des Bulls de Chicago.

Besoin est-il de rappeler que pendant cette saison, les Bulls allaient remporter leur sixième championnat en huit ans? Que cette saison serait la dernière de Phil Jackson à la tête de l’équipe? Après avoir remporté trois championnats consécutifs pour la deuxième fois de l’histoire, les Bulls allaient être démantelés et Michael Jordan se retirait pour la seconde fois.

Les images auxquelles nous avons droit depuis hier sont le fruit d’une idée et d’un projet démarrés il y a 25 ans! Les premières critiques sont positives et bien des commentateurs et des auditeurs affirment que le documentaire nous rappelle à quel point le sport peut être rassembleur et inspirant. Vous vous souvenez à quel point Jordan et sa bande étaient dominants? Comment oublier la performance de 63 points de Jordan pendant les séries éliminatoires?

Le documentaire aborde bien sûr les exploits sportifs (ils sont légion), mais aussi cette quête de grandeur et de domination. Gagner à tout prix, c’est ce que souhaitaient les Bulls. Au-delà d’images spectaculaires, on nous présente également de très nombreux témoignages, autant d’adversaires des Bulls que d’anciens joueurs ou de politiciens. Bill Clinton et Barack Obama ont contribué au projet.

Depuis la propagation de la COVID-19, nous pensons d’abord à notre santé et à la relance économique et lorsque nous discutons de sport, c’est bien souvent pour tenter de déterminer quels seront les coûts de cette pause forcée pour les joueurs et les équipes. Nous avons un peu oublié les frissons que nous procurent les grands athlètes et les rivalités intenses.

Si nos priorités sont effectivement la lutte contre le virus et ses effets sur l’économie, depuis hier les amateurs de sport en sevrage peuvent se donner rendez-vous devant leur écran pour s’évader quelques instants et renouer avec leur passion. Pour continuer le combat et garder le moral, il faut parfois s’évader quelques instants et évacuer un peu de pression. La dernière danse devrait vous fournir cette occasion.