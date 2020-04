La Ligue d’improvisation musicale diffusera une rencontre en ligne

La Ligue d’improvisation musicale de Québec (LIMQ) diffusera, sur sa page Facebook, une rencontre qui a été enregistrée en novembre dernier à l’Impérial Bell.

Forcée d’annuler les trois derniers matchs de son calendrier printanier, qui devaient être présentés les 17, 24 et 31 mars, la LIMQ a décidé de mettre en ligne un affrontement disputé le 4 novembre dernier.

Une diffusion qui sera une occasion de découvrir cette ligue qui est active depuis 1999 dans la Vieille Capitale.

La rencontre d’une heure, qui a été filmée par quatre caméras professionnelles, sera diffusée le 4 mai à 19h30. Elle sera ensuite offerte sur la chaîne YouTube de la Ligue d’improvisation musicale de Québec.

Le public et les musiciens seront invités à commenter en direct cette partie qui opposera les équipes des Bleus et des Verts.

Les gens pourront voir et entendre, entre autres, les improvisations En noir et blanc selon Satie et Chopin, Une date avec un mixologue sur un swing tonique avec l’obligation de danser en jouant et La rue nous appartient sur une musique révolutionnaire du Liban et de l’Irak.

L’équipe des Bleus est constituée de Mélissa Labbé, Frédérick Desroches, Guillaume Méthot et David Parker. Celle des verts est composée d’Antoine Breton, Olivier Forest, Lyne Goulet et Mathieu Rancourt.

Les détenteurs de billets des rencontres annulées seront, à partir du 27 avril, remboursés automatiquement. Les gens qui ont acheté des billets à la billetterie de l’Impérial Bell doivent communiquer par courriel à l’adresse billetterie@imperialbell.

Ceux qui désirent participer au mouvement «billet solidaire» peuvent le faire par courriel, d’ici vendredi, en inscrivant «LIMQ – Billets solidaires» dans le sujet de leur message à cette même adresse.