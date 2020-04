La pandémie porte un coup dur à la santé mentale des Canadiens

La santé mentale des Québécois s’est détériorée comme jamais à cause de la crise du coronavirus, révèle une nouvelle étude, qui rapporte également que le niveau de stress a grimpé, mais moins que dans les autres provinces.

Pour ce qui est de la chute de l’indice de la santé mentale, calculé par la firme torontoise Morneau Shepell, le Québec se situe en milieu de peloton.

Cet indice – qui prend en compte plusieurs facteurs, comme l’isolement, la productivité au travail ou encore la mesure de la dépression – a chuté de 12,2 points au mois de mars dans la Belle Province par rapport aux données récoltées lors des trois années précédentes.

Dans les circonstances, l’Ontario (-10,7) et la Colombie-Britannique (-11) s’en tirent mieux que le Québec, mais les provinces des Prairies (-13,5 environ) voient leur indice de santé mentale chuter d’une manière encore plus drastique.

«Le moment est venu d'intervenir au moyen de programmes de soutien», a réagi par communiqué Paula Allen, première vice-présidente, Recherche, analytique et innovation chez Morneau Shepell.

À la grandeur du Canada, on peut constater également que la détérioration de la santé mentale touche significativement plus les femmes. Leur indice de santé mentale a baissé en moyenne deux fois que celui des hommes, selon ce coup de sonde mené auprès de 3000 personnes entre le 27 et le 30 mars dernier.

Il est à noter que Morneau Shepell calcule le stress mental indépendamment de son indice de santé mentale.

Au début de mois d’avril, les premiers chiffres rendus publics de cette étude laissaient déjà entendre que le niveau d’angoisse atteignait des sommets au Canada. L’ensemble des résultats dévoilés lundi donnent un portrait encore plus complet de la situation.

On apprend entre autres que le Québec a vu le stress bondir auprès de sa population, mais dans une proportion moindre que les autres provinces.

Comme pour la baisse de l’indice de santé mentale, l’augmentation du stress à cause de la pandémie touche beaucoup plus les femmes à l’échelle canadienne.

La crise actuelle ne frappe toutefois pas les plus fortunés et les moins nantis de la même manière. En effet, l’indice de santé mentale a baissé de manière plus importante chez les populations à faible revenu, mais le stress atteint davantage les plus riches.